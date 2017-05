Vụ đánh bom Anh: Công bố ảnh nghi phạm tại hiện trường

28/05/2017 09:28

Liên quan tới vụ khủng bố đẫm máu này, cho tới nay, cảnh sát đã tiến hành lục soát tổng cộng 14 địa điểm và tạm giữ 11 nghi phạm.

Cảnh sát Anh ngày 28-5 đã công bố hình ảnh của Salman Abedi - kẻ đánh bom tự sát ở Manchester, do camera an ninh thu lại tại hiện trường

Theo lời cảnh sát hạt Greater Manchester, danh tính Abedi đã được xác định chỉ trong vòng 2 giờ sau vụ tấn công đêm 22-5. Hiện tại, mức độ đe dọa khủng bố ở Anh đã được hạ từ nguy cấp xuống mức xấu. Các binh sĩ được triển khai trợ giúp cảnh sát sau vụ khủng bố sẽ được rút dần.



Thủ tướng Anh Theresa May đã đưa ra thông báo hạ mức cảnh báo trong phát biểu sau cuộc họp hội đồng khẩn cấp của chính phủ có tên Cobra vào sáng 27-5.

Trong khi đó, lực lượng cảnh sát vũ trang vẫn tiếp tục canh gác tại hàng trăm sự kiện trên khắp nước Anh trong dịp lễ của giới nhà băng vào cuối tuần này.

Hình ảnh đồ họa di chuyển của Salman Abedi trong đêm xảy ra vụ đánh bom. Ảnh: Daily Mail

Bên cạnh đó, an ninh được gia tăng ở Wembley vì trận chung kết Cúp FA. Hàng trăm cảnh sát được triển khai giữa lúc khoảng 50.000 người hâm mộ tham dự buổi hòa nhạc của nhóm The Courteeners tại khu vực môn khúc côn cầu của sân Old Trafford. Đây là sự kiện âm nhạc lớn tại thành phố Manchester kể từ sau vụ đánh bom đêm 22-5 vốn nhằm vào một đêm nhạc tương tự.



Các biện pháp an ninh được bổ sung với sự kiện chạy bộ Great Manchester Run trong ngày 28-5 có hàng chục ngàn người tham gia, gồm cả Thị trưởng Greater Manchester Andy Burnham.

Theo công bố mới nhất từ cảnh sát, trong số 22 nạn nhân thiệt mạng trong vụ đánh bom hôm 22-5, có 7 trẻ em.

Tổng cộng 17 lệnh bắt giữ đã được tiến hành chủ yếu ở Greater Manchester trong vòng 5 ngày qua. Hôm 27-5, cảnh sát đã dùng một thiết bị nổ để vào bên trong một ngôi nhà ở vùng Cheetham Hill, tại TP Manchester và bắt giữ 2 người.

Anh trai của nghi phạm cũng đã bị bắt giữ. Ảnh: Daily Mail

Tuyên bố chung từ cảnh sát địa phương và cơ quan chống khủng bố nhấn mạnh rằng cuộc điều tra sẽ tiếp diễn.



"Ưu tiên của chúng tôi là tìm ra ngọn nguồn vụ việc khủng khiếp này và biết được liệu còn có thêm ai liên quan tới kế hoạch tấn công không" - tuyên bố nêu rõ.

Đỗ Quyên (Theo BBC, Daily Mail)