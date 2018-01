Vụ "Kim Jong-nam": Mấu chốt bào chữa "cứu" Đoàn Thị Hương

22/01/2018 17:01

Trong phiên toà hôm 22-1, các nhân chứng kiểm tra tính xác thực của các đoạn video do camera an ninh ghi lại ở sân bay quốc tế Kuala Lumpur – nơi ông Kim bị 2 người phụ nữ đầu độc bằng chất độc thần kinh VX dẫn đến tử vong.

Các nhân chứng bao gồm 3 kỹ thuật viên từ sân bay và nhân viên khách sạn. Họ đã trích xuất các đoạn video từ máy chủ và sao chép ra đĩa. Nhờ vậy mà các hình ảnh được tòa án chấp nhận là bằng chứng chính thức.

Ban đầu, toà án nhận được báo cáo các đoạn video từ máy chủ sẽ tự động bị xoá sau 30 ngày.

Đoàn Thị Hương (bên phải) tại phiên xử hôm 22-1. Ảnh: AP

Hai bị cáo gồm Siti Aisyah (người Indonesia, 25 tuổi) và Đoàn Thị Hương (Việt Nam, 29 tuổi), bị cáo buộc chụp chất độc lên mặt ông Kim vào ngày 13-2-2017. Họ không nhận tội giết người khi phiên tòa bắt đầu vào ngày 2-10 năm ngoái.

Ngoài 2 bị cáo trên, các công tố viên Malaysia cho biết 4 công dân Triều Tiên bỏ trốn khỏi nước này cũng tham gia vụ án.

Luật sư của bị cáo Siti Aisyah, Gooi Soon Seng, nói: "Toàn bộ vụ án đều dựa trên các đoạn camera an ninh và chất độc thần kinh VX. Do đó, sự xác nhận các cảnh quay là rất quan trọng nhưng họ đang áp dụng một cách tiếp cận đơn giản và không kiểm tra xem những người phụ nữ có động cơ gì không".

Luật sư Gooi cũng cho rằng đây là một vụ ám sát liên quan đến chính trị với sự tham gia của đại sứ quán Triều Tiên. Một nhân chứng của cảnh sát tiết lộ chiếc xe được sử dụng để chở các nghi phạm Triều Tiên đến sân bay hôm xảy ra vụ việc thuộc về đại sứ quán. Ngoài ra, có thông tin một quan chức đại sứ quán Triều Tiên đã gặp các nghi phạm trước khi họ bỏ trốn khỏi Malaysia và hỗ trợ những người này làm thủ tục tại sân bay.



Tuy nhiên, các quan chức Malaysia chưa bao giờ cáo buộc Triều Tiên dính líu tới cái chết của ông Kim Jong-nam, đồng thời nhấn mạnh họ không muốn phiên xử bị chính trị hóa.

Phiên toà dự kiến tạm ngưng vào tháng 3 tới. Nếu bị kết án, Siti Aisyah và Đoàn Thị Hương có thể đối mặt với án tử hình. Họ có khả năng thoát án tử bởi tới nay, phía công tố chưa chứng minh được họ có động cơ giết người - được xem là mấu chốt bào chữa hiện nay. Từ đầu tới cuối, 2 nữ nghi phạm đều khai họ tưởng mình đang tham gia một chương trình truyền hình.



Phạm Nghĩa (Theo AP)