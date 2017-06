Vụ nổ súng Philippines: Phát hiện 34 thi thể chết ngạt trong khách sạn

02/06/2017 10:05

Phần lớn các nạn nhân nói trên có vẻ đã bị ngạt thở dẫn tới tử vong. Trước đó, truyền thông địa phương đưa tin, tay súng tấn công khiến một số người bị thương, chứ không gây chết người, trước khi hắn tự sát trong một phòng của khu nghỉ dưỡng.



Hình ảnh đầu tiên của tay súng từ camera an ninh

Vụ nổ súng xảy ra vào rạng sáng 2-6. Theo tường thuật của CNA, nhiều người la hét hoảng loạn chạy ra khỏi khu phức hợp Resorts World Manila ở TP Pasay, vốn nằm giữa ngã tư gần ga chính của sân bay quốc tế Philippines, sau khi tay súng nói trên nổ súng.Cảnh sát trưởng địa phương, ông Dela Rosa cho biết, khẩu súng dùng để tấn công thuộc loại M4. Các nạn nhân bị thương không phải do đạn bắn mà do dẫm đạp lên nhau và từ khói lửa do kẻ tấn công gây ra. Khoảng 50 người bị thương đã được đưa tới bệnh viện.

Một nạn nhân bị thương được đưa đi cấp cứu. Ảnh: Reuters

Được biết, tay súng xông vào phòng lưu trữ đồng xu đặt cược trong sòng bạc, lấy những đồng xu bỏ vào ba lô sau đó lại bỏ lại. Hắn còn mang theo một lít xăng và đổ lên bàn đánh bạc và phóng hỏa.





Một cảnh sát bị thương đứng tại cửa khu phức hợp Resorts World Manila sau khi nổ súng xảy ra. Ảnh: Reuters

Cảnh sát và một nhân viên baoe vệ áp giải một nhân viên khách sạn khi thấy người này tại cửa khu phức hợp Resorts World Manila sau khi nổ súng xảy ra. Ảnh: Reuters

Cảnh sát trên xe bọc thép được huy động tới khu phức hợp Resorts World Manila sau khi nổ súng xảy ra. Ảnh: Reuters

Xe bọc thép được huy động tới khu phức hợp Resorts World Manila sau khi nổ súng xảy ra. Ảnh: Reuters

Ban đầu cảnh sát cho biết họ đã khống chế tay súng và tiêu diệt hắn. Tuy nhiên, sau đó, phía cảnh sát đính chính rằng chính tay súng này đã vào một phòng khách sạn, quấn khăn dày xung quanh cơ thể, tẩm xăng và tự thiêu.



Dù nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công, song cảnh sát Philippines nói rằng vụ việc dường như là một vụ cướp chứ không liên quan tới khủng bố.



Một du khách trong khách sạn chạy ra ngoài sau vụ nổ súng. Ảnh: Reuters

Thông cáo ban đầu từ Resorts World Manila nói rằng tay súng đã bắn súng tự sát sau khi tự thiêu. Giới chức trách đã gấp rút triển khai lực lượng tại khu phức hợp này và kiểm tra từng phòng sau khi thi thể của nghi phạm được phát hiện.



Một số video được quay từ hiện trường được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy mọi người bỏ chạy sau những tiếng nổ lớn.



"Ngay đến các nhân viên an ninh cũng hoảng loạn. Có thể do tay súng sử dụng vũ khí hạng nặng, nên họ không thể đối đầu, dó đó họ tập trung ưu tiên cho an toàn và sống sót"- Jeff Santos, một nhân viên cấp cao tại Resorts World Manila nói với đài phát thanh địa phương.

Cô Jeri Ann Santiago, làm việc tại phòng cấp cứu của bệnh viện San Juan de Dios cho biết các nạn nhân bị ngạt khí và một số bị rạn xương, không có ai bị đạn bắn.

Trong khi đó, người phát ngôn của văn phòng cảnh sát thủ đô Kimberly Molitas cho hay tổng cộng số thẻ bạc casino trị giá 113 triệu peso (tương đương 2,27 triệu USD) bị kẻ tấn công cướp ban đầu đã được thu hồi đủ.

* Tiếp tục cập nhật



Đỗ Quyên (Theo BBC, Reuters)