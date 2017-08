Vừa sinh con, bà mẹ bị thang máy cắt đứt người

21/08/2017 20:40

Trang Sky News hôm 21-8 đưa tin trước đó 1 ngày, sau khi sinh một bé gái, Nunez được vận chuyển bằng cáng tới phòng hồi sức. Tuy nhiên, trong lúc di chuyển, bà mẹ trẻ bị mắc kẹt trong thang máy và bị cắt đôi người.

Người ta cho rằng chiếc thang máy do lỗi kỹ thuật đã đột ngột vận hành khi chiếc cáng chưa được đưa hẳn vào bên trong. Cảnh sát, lính cứu hỏa và bác sĩ mau chóng tới hiện trường nhưng không cứu được nạn nhân.

Báo El Correro cho biết em bé sơ sinh may mắn không hề hấn gì sau tai nạn đau lòng này. Theo truyền thông địa phương, chị Nunez còn có 2 con gái khác, 4 và 5 tuổi.

Chị Rocio Cortes Nunez. Ảnh: FACEBOOK

Bệnh viện Our Lady of Valme. Ảnh: SKY NEWS

Anh rể của nạn nhân, David Gaspar, cho biết gia đình Nunez hết sức bàng hoàng trước cái chết tức tưởi của cô. Chồng của bà mẹ trẻ, anh Jose Gaspar, nói với đài ABC: "Tôi hoàn toàn bị suy sụp. Điều này không thể tiếp diễn. Hôm nay là Rocio, ngày mai có thể là một người khác".

Bộ trưởng Y tế Marina Alvarez tuyên bố mở cuộc điều tra về cái chết của Nunez. Bà Alvarez nói thang máy tại bệnh viện Our Lady of Valme mới được kiểm tra hôm 12-8 và tuân thủ các quy định về an toàn.

Trong khi đó, tại Ấn Độ, 3 trẻ sơ sinh đã tử vong tại bệnh viện Bhimrao Ambedkar ở bang Chhattisgarh, miền Trung nước này, sau khi nhân viên bệnh viện say xỉn, vô tình ngừng cấp oxy cho các bé.

Hãng tin Tân Hoa Xã cho biết một nhân viên y tế nhận trách nhiệm trông coi 3 bé. Trong thời gian trực, anh ta uống bia rượu dẫn đến mất kiểm soát, sau đó ngắt hệ thống cấp oxy cho 3 đứa trẻ suốt 3 giờ khiến các bé tử vong. Nhân viên này đã bị cảnh sát bắt.

Chỉ cách đây vài ngày, 63 trẻ em cũng thiệt mạng do thiếu oxy tại một bệnh viện ở bang Uttar Pradesh, miền Bắc Ấn Độ. Vụ việc nghiêm trọng này đã khiến dư luận phẫn nộ, đồng thời làm dấy lên câu hỏi về những lỗ hổng trong hệ thống y tế của Ấn Độ.





Phạm Nghĩa (Theo Sky News, Tân Hoa Xã)