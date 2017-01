Xả súng ở hộp đêm, 35 người chết

01/01/2017 08:32

Vụ tấn công xảy ra tại hộp đêm Reina ở khu Ortakoy thuộc TP Istanbul vào khoảng 1 giờ 30 ngày 1-1-2017 (giờ địa phương).

Thị trưởng Istanbul Vasip Sahin thông tin rằng trong số 35 người thiệt mạng có một nhân viên cảnh sát và đây là vụ tấn công khủng bố.

Xe cứu thương đến hiện trường vụ nổ súng. Ảnh: Reuters

Chính quyền nói thêm một kẻ tấn công hiện vẫn còn ở hiện trường và cảnh sát đã tiến vào hộp đêm để truy bắt hắn.

Trong khi đó, đài CNN thông tin kẻ tấn công mặc trang phục ông già Noel, xả súng vào hộp đêm trong lúc khoảng 500 - 600 người đang tụ hội đón năm mới.

Hãng tin Dogan dẫn lờn một số nhân chứng nói kẻ tấn công nói tiếng Ả Rập.

Một số người được cho là đã trốn thoát bằng cách nhảy xuống sông và được lực lượng chức năng cứu sống.

Istanbul hiện trong tình trạng báo động cao với 17.000 cảnh sát được triên khai nhiệm vụ đảm bảo an ninh khắp thành phố. Nhiều người cho rằng những vụ tấn công khủng bố trong những tháng gần đây của Thổ Nhĩ Kỳ là do tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hoặc phiến quân người Kurd gây ra.

Nhiều người bị thương được đưa đi. Ảnh: Reuters

Trước đó không lâu, đại sứ Nga Andrei Karlov đã bị bắn chết khi đang phát biểu tại Thủ đô Ankara. Kẻ giết ông là Mevlut Mert Altintas, người làm việc 2 năm rưỡi trong lực lượng cảnh sát chống bạo động Ankara.

Sau khi ra tay, kẻ giết người hét lên rằng hành động như vậy để trả đũa Nga tham gia các cuộc xung đột ở TP Aleppo của Syria.

Tuấn Kiệt (Theo BBC, Reuters)