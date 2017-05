2 nữ sinh đánh hội đồng bạn dã man là học sinh lớp 10

19/05/2017 15:15

Nữ sinh bị đánh trước sự chứng kiến của nhiều bạn khác. Ảnh: Cắt từ clip

Chiều ngày 19-5, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Nghệ An cho biết đã nhận được báo cáo của Trường THPT Tân Kỳ về vụ việc 2 học sinh trường này tham gia đánh hội đồng một bạn nữ cùng trường.



Theo báo cáo, sự việc xảy ra vào ngày 10-5 vừa qua. Sau khi thi học kỳ 2 xong, nữ sinh Phan Thị Trà G. (học lớp 10C7) và nữ sinh Lê Thị Ngọc A. (học lớp 10C10) đã đánh em Bùi Th.Th.H. (học lớp 10C7) tại khu vực khuôn viên Thị trấn Tân Kỳ.

Sáng ngày 19-5, Hội đồng kỷ luật Trường THPT Tân Kỳ đã tiến hành họp để xử lý vụ việc trên. Do cơ quan công an có vào cuộc điều tra sự việc nên theo lãnh đạo nhà trường, đơn vị này sẽ có hình thức kỷ luật các em học sinh liên quan khi có kết quả xác minh của công an.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, từ chiều 18-5, trên mạng xã hội xuất hiện một clip ghi lại cảnh 2 nữ sinh xông vào đánh đập dã man 1 nữ sinh khác trước sự chứng kiến của rất nhiều em học sinh. Các học sinh khác đứng ngoài không hề can ngăn mà còn hô hào, cổ vũ cho việc đánh đập. Sự việc chỉ dừng lại khi một phụ nữ lớn tuổi hơn xuất hiện, can ngăn.





Đức Ngọc