20 học sinh nghi bị viêm cầu thận, 2 anh em ruột tử vong

21/02/2017 20:19

Báo cáo vụ việc của Sở Y tế Nghệ An ngày 21-2

Ngày 21-2, thông tin từ Sở Y tế Nghệ An cho biết đã triệu tập Hội đồng chuyên môn để xác định nguyên nhân khiến hàng loạt học sinh ở xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An, nghi bị viêm cầu thận.

Trước đó, theo báo cáo của Sở Y tế Nghệ An, từ tháng 11-2016 đến ngày 20-2-2017, trên địa bàn xã Hạnh Dịnh, huyện Quế Phong có 20 học sinh bị chứng viêm cầu thận (17 học sinh THCS và 3 học sinh tiểu học), phải nhập viện điều trị. Trong đó có 2 trường hợp anh em ruột là Lô Văn Tuấn và Lô Văn Hiếu, trú bản Chăm Pụt, xã Hạnh Dịch đã tử vong. Theo thông tin từ ông Lang Văn Thái, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Quế Phong, các học sinh nhập viện với các triệu chứng phù tiểu, nước tiểu sẫm màu và được chẩn đoán là suy thận cấp. Có thể bệnh đã lây lan từ học sinh này sang học sinh khác vì các em bị mắc bệnh ở bậc THCS đều ở nội trú với nhau.

Được biết, ngày 20-2, Sở Y tế Nghệ An đã thành lập đoàn công tác gồm các bác sĩ của Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Nghệ An, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Trung tâm y tế và Bệnh viện Đa khoa huyện Quế Phong về xã Hạnh Dịch để lấy mẫu xét nghiệm. Hiện chưa có kết luận chính thức, tuy nhiên theo đánh giá ban đầu của các cơ quan chức năng thì các em bị viêm cầu thận cấp do liên cầu khuẩn.

Hiện Sở Y tế Nghệ An đang chỉ đạo các đơn vị liên quan làm rõ nguyên nhân, đồng thời báo cáo và đề nghị Bộ Y tế cử chuyên gia giúp đỡ.

Tin-ảnh: Đức Ngọc