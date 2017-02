300 loài hoa hồng hội tụ trong lễ hội hoa hồng Bulgaria tại Việt Nam

07/02/2017 18:37

Buổi họp báo chiều 7-2 giới thiệu Lễ hội hoa hồng Bulgaria và bạn bè - Ảnh: Dương Ngọc

Tại buổi họp báo chiều 7-2 giới thiệu Lễ hội hoa hồng Bulgaria và bạn bè, Đại sứ Bulgaria, ngài H.E. Evgueni Stoychev cho biết lần đầu tiên ngày hội hoa hồng truyền thống của đất nước Bulgaria sẽ được tổ chức tại Việt Nam từ ngày Quốc khánh Bulgaria 3-3 đến ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 tới. Hơn 300 loài hoa hồng đặc trưng cho các loài hoa hồng từ khắp các miền đất trên thế giới, trong đó có những giống hoa hồng thuần chủng châu Âu, thuần chủng Bulgaria sẽ biến đảo Thống Nhất trong công viên Thống Nhất (Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) trở thành thiên đường của hoa hồng.

Ngày hội hoa hồng được tổ chức hàng năm tại thung lũng hoa hồng của Bulgaria bắt đầu từ năm 1903 vào ngày chủ nhật đầu tiên của tháng 6. Từ năm 1971, ngày hội hoa hồng trở thành quốc lễ của Bulgaria, hàng năm có 5.000 người tham gia. Điều đặc biệt trong các lễ hội này là nghi lễ hái hoa và chưng cất tinh dầu hoa hồng của các nghệ nhân.

Sẽ có những bụi hoa hồng cổ rực rỡ kiến tạo kiểu mái vòm châu Âu cổ kính

Đại sứ Evgueni Stoychev chia sẻ cách đây 4 tháng, việc tổ chức lễ hội hoa hồng đầu tiên ở Hà Nội mới chỉ là ý tưởng táo bạo nhưng bây giờ đã dần trở thành hiện thực. Đặc biệt, đây sẽ là lễ hội hoa hồng ở nước ngoài lớn nhất từ trước đến nay do Bulgaria tổ chức.

Điểm nhấn của lễ hội đó là khu vực đảo công viên Thống nhất sẽ được trang trí thành đảo Hoa hồng diện tích 6.000 m2 với đủ các loại hoa hồng rực rỡ, những bụi hoa hồng cổ thơm ngát kiến tạo kiểu mái vòm châu Âu cổ kính, chiêm ngưỡng những lâu đài hoa hồng tình yêu bên thung lũng hoa hồng Kazanluk, trao gửi ước mơ bên giếng Nguyện ước hoa hồng theo truyền thuyết Bulgaria…. Nhiều sự kiện được tổ chức nhằm tôn vinh văn hóa hoa hồng như: lễ hội đường phố, cuộc thi bình chọn Nữ hoàng Hoa Hồng; đêm hội hoa đăng “Bông hồng trao em”; diễu hành đường phố của các nghệ sỹ xiếc và đoàn xe hoa; lễ hội âm nhạc do ban nhạc từ Bulgaria biểu diễn và các nghệ sĩ Việt Nam, áo cưới bằng hoa hồng…

Tại lễ khai mạc lễ hội hoa hồng, Bulgaria sẽ tặng các giống hoa hồng quý nhất của mình cho TP Hà Nội.

Tham tán thương mại Đại sứ quán Bulgaria, ông Daniel Dobrev cho biết tại lễ hội sẽ giới thiệu nhiều sản phẩm tinh dầu hoa hồng, mỹ phẩm Bulgaria từ hoa hồng, rượu vang hoa hồng, đồ ăn hoa hồng… ông mong muốn lễ hội này sẽ được tổ chức hàng năm.

Các nghệ sĩ đến từ Bulgaria sẽ mang đến những điệu múa, khúc hát truyền thống trong lễ hội đường phố của văn hóa hoa hồng

Ông Nguyễn Đức Liên, Trưởng ban tổ chức, cho biết vấn đề đảm bảo an ninh lễ hội được chú trọng gồm 3 lực lượng bảo vệ an ninh: bảo vệ của công viên Thống Nhất, lực lượng công an thuộc quận Hai Bà Trưng, công ty bảo vệ chuyên nghiệp

Ước lượng từ 10.000 – 20.000 khách tham gia lễ hội. Ban tổ chức sẽ phát hành vé và kiểm soát theo ngày, vé được bán trước cổng lễ hội, nếu có thời điểm lượng khách trong lễ hội quá cao sẽ dừng bán vé cho đến lúc lượng khách vãn hơn để đảm bảo an toàn cho khách.

Ông Liên cũng vui mừng “bật mí” rất nhiều nghệ nhân Việt Nam và thế giới đã góp hoa hồng cho lễ hội. Trong đó, một nghệ nhân nước ngoài đóng góp 300 bông hoa hồng có nguồn gốc từ khắp nơi trên thế giới, được bảo quản hộp lạnh, có thể lưu giữ trong 5 năm…

D.Ngọc