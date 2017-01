79 người chết vì TNGT trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch

02/01/2017 18:10

Trong ngày 2-1-2017, ngày cuối cùng của dịp nghỉ Tết Dương lịch năm nay, theo báo cáo của Cục CSGT-Bộ Công an, toàn quốc xảy ra 32 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 23 người, bị thương 23 người. Trong đó đường bộ xảy ra 30 vụ, làm chết 21 người, bị thương 23 người; đường sắt xảy ra 2 vụ, làm chết 2 người.

Vụ tai nạn giao thông chiếc xe ô tô mất lái tông vào một nhà dân ven đường ở TP Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi) ngày 1-1-2017 làm 1 người bị thương - Ảnh: Tử Trực

Như vậy, tính chung trong 3 ngày nghỉ Tết dương lịch (từ 31-12-2016 đến 2-1-2017) qua tổng hợp từ Cục CSGT, cả nước xảy ra 93 vụ TNGT, làm chết 79 người, bị thương 54 người. Trong đó đường bộ xảy ra 91 vụ, làm chết 77 người, bị thương 54 người; đường sắt 2 vụ, làm chết 2 người.

Trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch, lực lượng CSGT đường bộ các địa phương đã kiểm tra, xử lý 9.571 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; nộp kho bạc nhà nước hơn 8 tỉ đồng; tạm giữ 78 xe ô tô, 1.123 mô tô, tước 527 giấy phép lái xe.

Tình hình ùn tắc giao thông, ngày đầu và cuối nghỉ lễ do người dân tại 2 thành phố lớn Hà Nội, TP HCM về quê nghỉ Tết khiến cho các bến xe, nhiều tuyến đường vành đai và cửa ngõ bị quá tải. Trong 3 ngày, lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến theo hướng Hà Nội-Ninh Bình và ngược lại, cộng với ý thức của một bộ phận lái xe kém nên dẫn đến một số vụ va chạm giao thông trên tuyến Hà Nội-Ninh Bình. Bên cạnh đó tại trạm thu phí Liêm Tuyền và trạm thu phí tại km 188 tuy đã mở thêm 3 làn xe ngược chiều nhưng vẫn quá tải vì lượng xe quá lớn dẫn đến ùn tắc giao thông kéo dài.

Theo đánh giá chung của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch, mặc dù nhu cầu đi lại của nhân dân tăng cao, tập trung tại các đầu mối giao thông chính và trên các trục giao thông trọng điểm ra vào các đô thị lớn, đặc biệt là tại Hà Nội và TP HCM, nhưng do công tác chuẩn bị và triển khai có hiệu quả phương án tổ chức giao thông vận tải và tăng cường tuần tra, kiểm soát nên tình hình trật tự, ATGT trên toàn quốc được duy trì ổn định, an toàn, thông suốt, không xảy ra tai nạn đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến xe khách, không xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài.

Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng tăng giá vé, ô tô chở vượt số người quy định trên một số tuyến và tình trạng ùn ứ cục bộ tại một số nút giao thông quan trọng tại Hà Nội và TP HCM.

Văn Duẩn