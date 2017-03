8-3, gặp lại "soái ca" văng ra khỏi bụng mẹ

08/03/2017 08:33

Trong không khí ấm áp của ngày Quốc tế Phụ nữ 8- 3, chúng tôi quay lại ấp An Thới, xã Hội An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang để gặp cha con bé Nguyễn Quốc Huy- cậu bé bị văng ra khỏi bụng mẹ trong vụ tai nạn giao thông thương tâm cách nay hơn 2 năm nhưng may mắn sống sót.

Tiếp chúng tôi trong ngôi nhà khang trang, anh Nguyễn Văn Nam (cha bé Huy) cho biết căn nhà được xây xong trong năm 2015, từ tiền hỗ trợ của các mạnh thường quân trong và ngoài nước. Ngoài ra, anh còn mua được vài hec- ta đất nông nghiệp cho thuê để có tiền trang trải cuộc sống. Hiện bé Nguyễn Thị Kim Huyền, con gái lớn anh Nam, đang học lớp 2; còn bé Huy mới 28 tháng tuổi nên anh không thể làm việc gì thêm mà phải ở nhà chăm sóc 2 con.

Bé Huy giờ đã lớn và được nhiều người gọi vui là "soái ca" của ba Nam

Anh Nam luôn nhắc đi nhắc lại việc được giúp đỡ từ những tấm lòng vàng, luôn thấy mình mắc nợ quá lớn từ xã hội. Anh cho biết đến bây giờ vẫn có nhiều mạnh thường quân đến tận nhà thăm hỏi và ngỏ ý giúp đỡ tài chính nhưng anh xin không nhận nữa vì cảm thấy mình được như bây giờ là quá đủ rồi.

Ngoài ra, theo anh Võ Văn Hùng (ngụ ở ấp Bình Tân, xã Bình Thạnh, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp), khi chương trình “Vòng tay nhân ái” của Đài Truyền hình Đồng tháp vừa phát sóng hôm trước nói về hoàn cảnh khó khăn của anh Hùng thì hôm sau anh Nam tìm đến giúp đỡ một chuyến đi khám bệnh trị giá 7 triệu đồng.

Đôi chân giả khiến bé Huy đôi khi cảm thấy khó chịu

Thiết nghĩ, việc làm của anh Nam âu cũng là trả lại cho đời một chút ơn, và cũng có một ngọn lửa nhen nhóm từ những tấm lòng vàng đã giúp anh qua cơn nguy biến.

Ngôi nhà anh Nam luôn đầy ắp tiếng cười do bé Huy rất hiếu động, chạy giỡn, chơi đùa với người chị và lũ trẻ trong xóm. Chắc vì lẽ đó mà mới đây không lâu, bé Huy bị ngã phải khâu mấy mũi ở trán, hiện vết thương cũng đã lành và vừa mới cắt chỉ. Anh Nam chia sẻ: “Do bé Huy thường xuyên mang chân giả nên chỗ tiếp xúc ở chân có tật hay bị hăm và sưng tấy, phải thường mở ra cho bé thoải mái. Lúc mới mang chân giả, chính bản thân tôi cũng không quen, bị đau và căng ở phần vết thương, có lần bị rách phải đi khâu lại”.

Khi chúng tôi đưa máy ảnh lên chụp thì bé Huy có vẻ sợ hãi, đòi cha bế ra sân chơi. Anh Nam cho biết gần đây bé không được tự nhiên trước ống kính như trước, phải chờ đến lúc bé mê chơi mới chụp được. Bé rất thích chiếc xe đồ chơi của mình và có thể chạy thành thục dù chỉ một chân. Bé Huy đã biết bập bẹ đôi ba tiếng, đã biết hôn cha và biết khoanh tay chào hỏi khi khách đến nhà. Đặc biệt, chính nụ cười hồn nhiên lúc nào cũng túc trực trên gương mặt sáng của bé được nhiều người gọi ví von là "soái ca" của ba Nam.

Bé Huy rất hiếu động, thích chơi đùa cùng người chị và lũ trẻ trong xóm

Nhìn về phía con trai đang vui đùa cùng lũ trẻ trong sớm, anh Nam cho biết sức khỏe và nụ cười hồn nhiên của bé chính là món quà vô giá mà cha con anh muốn dành tặng cho người mẹ đã mất của bé Huy nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3.

Nụ cười hồn nhiên của bé Huy chính là món quà vô giá dành tặng người mẹ đã mất nhân ngày 8-3

Cảnh gà trống nuôi con rất cực khổ, có tỉ mỉ đến mấy cũng không bằng sự chăm sóc của người mẹ. Anh Nam nhớ lại một lần cả 2 con đều bị sốt. Trong cơn mê sảng, bé Huyền gọi mẹ ơi khiến anh không cầm được nước mắt. Còn chuyện bước thêm bước nữa thì anh Nam không dám, bởi anh luôn sợ cảnh "mấy đời bánh đúc có xương…" rồi lo con mình sẽ khổ.

Anh Nam không dám đi thêm bước nữa vì sợ cảnh "mấy đời bánh đúc có xương..."

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 25-10-2014, anh Nam chở vợ là chị Nguyễn Thị Kim Ngọc đến bệnh viện sinh con. Trên đường đi bị xe bồn tông phải, chị Ngọc tử vong tại chỗ, bé Huy chào đời bằng cách văng ra khỏi bụng mẹ và dập nát một chân, anh Nam cũng bị cán nát một chân.

Sau khi gia đình anh Nam xin tòa giảm nhẹ, tài xế xe bồn bị kết án 2 năm 6 tháng tù.

Bài và ảnh: LÂM LONG HỒ