8 phụ nữ lên núi Túy Vân "xóc đĩa"

19/05/2017 07:51

Ngày 19-5, Công an huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết đang hoàn tất hồ sơ để xử lý hành vi đánh bạc đối với những đối tượng liên quan.

Các đối tượng đang làm việc với cơ quan công an

Trước đó, vào khoảng 18 giờ ngày 15-5, tại bãi đất trống thuộc núi Túy Vân, thôn Hiền Vân, xã Vinh Hiền (Phú Lộc), Công an huyện Phú Lộc đã bắt quả tang 8 đối tượng nữ, có hành vi đánh bạc thắng thua bằng tiền dưới hình thức xóc đĩa. Tại cơ quan công an, các đối tượng bước đầu khai nhận sòng bạc trên do Trần Thị Nhật Thùy (42 tuổi, trú tại xã Vinh Hiền) đứng ra tổ chức cho các đối tượng cùng xã tham gia. Tại thời điểm bị bắt, công an thu giữ trên xới bạc gần 8 triệu đồng và các dụng cụ khác dùng để đánh bạc.



Vào lúc 9 giờ cùng ngày, tại quán giải khát của ông Trần Đình Th, ở thôn La Sơn, xã Lộc Sơn, Công an huyện Phú Lộc đã bắt quả tang 4 thanh niên đang đánh bạc dưới hình thức "binh". Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ tang vật gồm nhiều tiền mặt, ngoại tệ và nhiều bộ bài tây đã qua sử dụng, dùng để đánh bạc. Hiện các vụ việc đang được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luât.





Q.Nhật