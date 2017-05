Ba học sinh cấp 2 rủ nhau ra đường ném đá xe khách

26/05/2017 08:37

Khuya 25-5, lực lượng công an phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã đưa 3 học sinh cấp 2 về trụ sở để làm rõ hành vi ném đá vào xe khách.



Chiếc xe khách giường nằm bị nhóm học sinh ném vỡ kính

Trước đó, khoảng 20 giờ 15 phút cùng ngày, xe khách giường nằm của nhà xe Bảy Ánh mang BKS: 47B-01210 do tài xế Võ Chí Linh điều khiển lưu thông từ Gia Lai đi TP HCM. Khi xe đang lưu thông trên đường tránh phía Tây TP Buôn Ma Thuột, đoạn qua phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột thì bị 3 học sinh đứng bên đường cầm gạch đá ném vào xe khiến ô kính số 1 bên tài bị vỡ vụn. Rất may vào thời điểm xảy ra vụ việc, trên xe có khoảng 30 hành khách nhưng không ai bị thương.

Ngay lập tức tài tài xế xe khách xuống xe rồi mượn xe máy của người dân bên đường truy đuổi đồng thời điện thoại báo cơ quan công an. Nhận được tin báo, công an phường Ea Tam đã triển khai lực lượng bắt giữ 3 học sinh. Nhóm học sinh ném đá xe khách gồm: Đoàn Đức Th., Hà Triệu M. (đều SN 2002) và Phan Quốc V. (SN 2004) cùng là học sinh của 1 trường THCS trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột. Tại cơ quan công an, cả 3 khai nhận đã rủ nhau ra đường ngồi chơi rồi dùng gạch đá ném vào 3 xe khách.

Tin - ảnh: C. Nguyên