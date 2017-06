Ba học sinh nói dối bị bắt cóc gây xôn xao

14/06/2017 15:51

Ngày 14-6, thượng tá Dương Danh Quế, Trưởng Công an huyện Tuy Đức (tỉnh Đắk Nông), cho biết đã làm rõ tin đồn bắt cóc gây xôn xao dư luận xảy ra chiều 13-6 trên địa bàn xã Quảng Tân (huyện Tuy Đức).



Thông tin 2 cháu trai bị bắt cóc đang trên mạng xã hội

Theo thượng tá Quế, khoảng 13 giờ ngày ngày 13-6, 3 học sinh Nguyễn Văn Th. (14 tuổi) Trần Đình N. (12 tuổi) và Trần Vũ V. (12 tuổi, ngụ cùng thôn 1, xã Quảng Tân) rủ nhau ra khu vực đất trống trong thôn để chơi trốn tìm. Đến khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, đến lượt Th. nhắm mắt còn N. và V. đi trốn. Sau khi mở mắt, Th. đi tìm khoảng 30 phút nhưng không thấy N. và V. Lúc này, Th. thấy 1 xe ô tô đi qua, nghĩ 2 bạn bị bắt cóc nên về báo cho bố N. là ông Trần Trọng Kh. Nghe tin, ông Kh. đã đến Công an xã Quảng Tân trình báo vụ việc. Ngay sau đó, lực lượng công an xã phối hợp với công an huyện Tuy Đức tổ chức tìm kiếm và thông báo cho công an huyện Đắk R’lấp chốt chặn trên đường Hồ Chí Minh hướng đi TP HCM.

Đến chiều cùng ngày, 3 em tự tìm về nhà và thông báo bị bắt cóc nhưng thoát được. Tuy nhiên, quá trình điều tra cơ quan công an đã làm rõ không có vụ bắt cóc nào cả. Nguyên nhân là trong lúc ông Kh. đi trình báo công an thì Th. đã tìm thấy 2 bạn còn lại. Tại đây, Th. nói vừa thông báo 2 bạn bị bắt cóc nên cả 3 thống nhất nói dối N. và V. bị bắt cóc vì sợ gia đình trách mắng.

Cũng trong thời gian này trên mạng xã hội facebook đăng thông tin về việc 2 em nhỏ bị bắt cóc táo tợn. Chỉ trong 1 thời gian ngắn, thông tin trên thu hút hàng trăm lượt chia sẽ gây xôn xao dư luận.

C. Nguyên