Báo cáo Chính phủ quy hoạch mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất

10/01/2017 22:20

Đánh giá về tình trạng ùn tắc giao thông, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đặc biệt nhấn mạnh tình hình ùn tắc đang đe dọa an toàn, an ninh hàng không tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TP HCM). Phó Thủ tướng yêu cầu ngày 15-1 phải báo cáo Chính phủ quy hoạch mở rộng nâng cấp cảng hàng không sân bay, phải làm thêm 1 đường lăn, 2 nhà ga và sắp xếp lại khu vực các nhà ga đó, tăng hệ thống bến đỗ, đầu tư hệ thống giao thông kết nối bên ngoài chủ yếu dùng vốn xã hội. Sau đó, có kế hoạch để xác định rõ các dự án được đầu tư bằng nguồn vốn nào để năm 2018 xong và đưa vào khai thác sử dụng, bảo đảm an ninh, an toàn hàng không.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT khẩn trương hoàn thành quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch các cảng hàng không. Cùng đó, Bộ GTVT cần đẩy nhanh tiến độ lập báo cáo khả thi sân bay quốc tế Long Thành để sau năm 2020 đầu tư và năm 2025 đưa vào sử dụng.

Trong lĩnh vực đường bộ, Phó Thủ tướng yêu cầu ngành GTVT khẩn trương hoàn thành đề án đường cao tốc Bắc - Nam để báo cáo, xin ý kiến Quốc hội tại kỳ họp thứ 3 (tháng 6-2017). “Nếu được Quốc hội thông qua, phải có giải pháp để triển khai sớm các đoạn, tuyến chính như Ninh Bình - Thanh Hóa, Thanh Hóa - Nghệ An, Dầu Giây - Phan Thiết - Nha Trang” - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

V.Duẩn