Báo cáo tai nạn giao thông: Mỗi bộ một kiểu

04/02/2017 11:12

Cục CSGT - Bộ Công an cho biết trong 7 ngày nghỉ Tết Đinh Dậu (từ 26-1 đến 1-2), toàn quốc xảy ra 368 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm 203 người chết, 417 người bị thương.

Ma men gây thương vong lớn

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đánh giá nếu so 7 ngày nghỉ Tết Đinh Dậu và 7 ngày đầu dịp nghỉ Tết Bính Thân thì TNGT tăng cao cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số bị thương. TNGT đường sắt tăng rất cao. Trong đó có 4 vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng làm chết 10 người, bị thương 34 người.

Theo thượng tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng Phòng Tuyên truyền Cục CSGT, nguyên nhân TNGT tăng là do người điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ; không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên mô-tô, xe máy. “Những ngày Tết, nhiều người tham gia giao thông mang tâm lý ngày Xuân, dễ cho mình tùy tiện vi phạm luật giao thông và cho rằng CSGT không phạt trong những ngày Tết. Thêm vào đó, nhiều người vẫn điều khiển phương tiện sau khi uống rượu, bia” - thượng tá Nhật nói.

Chỉ trong thời gian ngắn, trên địa bàn tỉnh Nghệ An liên tiếp xảy ra hàng loạt vụ tai nạn nghiêm trọng khiến nhiều người chết và bị thương. Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân xảy ra hàng loạt vụ tai nạn nghiêm trọng ở tỉnh này là do tài xế phóng nhanh, không làm chủ tốc độ; có trường hợp tài xế sử dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện.

Điển hình là vụ tai nạn vào chiều 1-2, tài xế Phạm Văn Lai lái ô tô trên cầu Rộ bắc qua sông Lam (thuộc địa phận 2 xã Võ Liệt và Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương). Do không làm chủ tốc độ, xe tải đã tông vào xe máy do anh Võ Văn Tĩnh (32 tuổi) cầm lái, chở theo mẹ là bà Nguyễn Thị Xuân (60 tuổi), vợ là Vi Thị Huệ (30 tuổi) và con trai Võ Văn Huy (4 tuổi; cùng trú xã Thanh Dương, huyện Thanh Chương). Hậu quả, bà Xuân, chị Huệ, cháu Huy bay qua lan can cầu, rơi xuống đất tử vong; anh Tĩnh bị thương nặng. Phòng CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã tạm giữ hình sự tài xế Phạm Văn Lai vì vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Ô tô bị tàu lửa tông khi băng qua đường ray ở TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai hôm 1-2, làm 8 người thương vong. Ảnh: XUÂN HOÀNG

Kiểm điểm Ninh Bình vì báo cáo sót

Đáng chú ý, theo báo cáo của Cục CSGT, có 6 tỉnh không xảy ra TNGT là Bắc Ninh, Cao Bằng, Kon Tum, Ninh Bình, Sơn La và Lào Cai. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng báo cáo không đúng vì Ninh Bình là địa bàn xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng khiến 2 người chết.

Cụ thể, khoảng 22 giờ ngày 26-1, ông Vũ Văn Vĩnh (45 tuổi) chạy xe máy chở con trai Vũ Trung Hiếu (7 tuổi; đều trú xã Ân Hòa, huyện Kim Sơn) lưu thông trên Quốc lộ 10 (hướng Kim Sơn - TP Ninh Bình). Khi đến địa bàn xã Ân Hòa, cha con ông Vĩnh bị 1 taxi đâm trực diện khiến cả hai văng xuống sông, tử vong sau đó.

Trao đổi với Báo Người Lao Động, ngày 3-2, đại tá Đinh Văn Ninh, Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình, cho biết đơn vị này đã có văn bản báo cáo lên Văn phòng Bộ Công an đính chính lại thông tin Ninh Bình không xảy ra TNGT trong dịp Tết. “Vụ tai nạn khiến 2 người ở huyện Kim Sơn tử vong xảy ra hôm 29 Tết nhưng anh em lại báo cáo từ 30 Tết đến hết mùng 6 Tết vì anh em không hiểu hết, cứ tưởng Tết tính từ 30 Tết. Chúng tôi đã có văn bản đính chính rồi” - ông Ninh nói.

Thiếu tướng Trần Sơn Hà, Cục trưởng Cục CSGT, khẳng định cục đã rà soát và nhận được báo cáo từ tỉnh Ninh Bình. “Phía Ninh Bình đã nhận khuyết điểm rồi. Hiện tôi đang cho kiểm điểm. Các tỉnh còn lại vẫn giữ nguyên số liệu như báo chí đã nêu” - Thiếu tướng Trần Sơn Hà nói.

Sang năm sẽ thống nhất về báo cáo

Ngày 3-2, Cục Quản lý khám chữa bệnh đã báo cáo nhanh lên Văn phòng Bộ Y tế về công tác khám chữa bệnh, cấp cứu tai nạn, ngộ độc từ 7 giờ ngày 26-1 đến 7 giờ ngày 2-2.

Theo đó, tổng số khám, cấp cứu do TNGT là 41.054 trường hợp (tăng nhẹ so với 7 ngày Tết Bính Thân 2016). Trong đó có 12.389 trường hợp phải nhập viện điều trị nội trú, 3.038 trường hợp phải chuyển lên tuyến trên điều trị. Tổng số trường hợp tử vong do TNGT (bao gồm cả tử vong trước khi đến bệnh viện) là 192 trường hợp (không tăng so với 7 ngày Tết Bính Thân 2016). Ghi nhận một vụ tai nạn nghiêm trọng do lật ô tô gần chùa Ba Vàng (Quảng Ninh) vào hồi 8 giờ ngày 30-1 (mùng 3 Tết). Trên xe có 29 người thì 2 người chết, 27 người bị thương được cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí. Hiện 4 bệnh nhân đã xuất viện, 22 bệnh nhân đang điều trị ổn định tại bệnh viện.

Như vậy, số trường hợp bị TNGT do Bộ Y tế công bố cao gấp gần 7 lần so với báo cáo của Cục CSGT - Bộ Công an. Về việc này, Cục Khám chữa bệnh khẳng định đây là tổng hợp số liệu ghi nhận tại khoa khám bệnh các bệnh viện, theo lời khai của người bệnh và người nhà người bệnh, bao gồm nhiều mức độ nặng nhẹ khác nhau. Con số này chưa loại trừ số liệu trùng lặp do các trường hợp chuyển tuyến và trường hợp đến khám tại nhiều bệnh viện.

Trả lời về độ vênh quá lớn về báo cáo của 2 bộ, Thiếu tướng Trần Sơn Hà giải thích Bộ Y tế chỉ thống kê về ca cấp cứu. Do đó, “sang năm sẽ có thông tư hướng dẫn các bộ thực hiện báo cáo thống kê TNGT thống nhất để gửi Thủ tướng Chính phủ; tránh tình trạng mỗi nơi thống kê một kiểu thì số liệu sẽ vênh nhau” - Thiếu tướng Trần Sơn Hà nhấn mạnh.

Phạt nặng xe khách chở quá quy định Ngày 3-2, tại Km 800+150 Quốc lộ 1 (đoạn qua xã Phong An, huyện Phong Điền), Phòng CSGT tỉnh Thừa Thiên - Huế đã lập biên bản, xử phạt tài xế Nguyễn Văn Đức (trú huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) 27 triệu đồng và tài xế Nguyễn Huy Lĩnh (40 tuổi; trú huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa) 18 triệu đồng do lái xe khách chở số hành khách vượt quá quy định. Q.Nhật

NGUYỄN QUYẾT - VĂN DUẨN - NGỌC DUNG - TUẤN MINH - ĐỨC NGỌC