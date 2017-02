Báo chí làm ảnh hưởng uy tín cô giáo đánh người (?!)

15/02/2017 10:45

Gần 1 tháng sau khi xảy ra vụ việc bà Lê Thị Tâm, giáo viên trường Tiểu học Bi Năng Tắc (xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) xông vào phòng làm việc của công an xã Đắk Gằn đánh bà T.T.N. (SN 1972, ngụ xã Đắk Gằn) trước mặt phó công an xã, ngày 14-2, phóng viên Báo Người Lao Động đã làm việc với ông Lương Xuân Thành, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đắk Mil để tìm hiểu hướng xử lý.

Bà Tâm đã xông vào phòng làm việc của công an xã nằm trong UBND xã Đắk Gằn đánh người

Tại đây, theo ông Thành, sau khi nắm thông tin trên báo chí, ông đã gọi điện cho Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bi Năng Tắc hỏi vì sao vụ việc như thế mà không báo lên Phòng GD-ĐT để báo chí phản ánh thì cô hiệu trưởng trả lời đây là vụ việc nhỏ, nhà trường tự giải quyết. Vụ xô xát xảy ra ngoài giờ hành chính, không phải là lĩnh vực chuyên môn hay cô giáo đánh học sinh. “Ngay sau đó, Phòng đã yêu cầu nhà trường và cô Tâm lên làm việc vì Phòng không muốn vụ việc ì xèo thêm. Cô Tâm đã thừa nhận hành vi đánh người trong phòng làm việc của công an xã và cho rằng nguyên nhân là do bà N. đã xúc phạm đến cô và gia đình. Hành vi đánh người của cô Tâm là thiếu chuẩn mực và chờ họp hội đồng sư phạm để xử lý” – ông Thành nói.

Cũng tại buổi làm việc, ông Thành liên tục phàn nàn về việc báo chí đã đăng thông tin vụ việc. Ông Thành đã đưa ra một tờ giấy thống kê tất cả các tờ báo đưa tin về vụ việc và cho rằng báo chí đăng thông tin làm ảnh hưởng đến uy tín của cô Tâm.

“Mình là ông trưởng phòng giáo dục mình phải bênh giáo viên mình nhưng mình bênh đúng. Khi gọi lên rất là thương, nhìn tướng cô rất khắc khổ. Cô Tâm cũng đã có văn bản gửi công an huyện liên quan đến việc báo chí đăng thông tin của mình” - ông Thành cho biết thêm

Trước đó như Báo Người Lao Động đã phản ánh, ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó trưởng Công an xã Đắk Gằn, cho biết ngày 18-1, ông đang lấy lời khai của bà T.T.N. (SN 1972, ngụ xã Đắk Gằn) và ông L. V. L. (tạm trú cùng nhà với bà Tâm) để xác minh theo đơn tố cáo thì bà Tâm bất ngờ xông vào giật tóc và đánh bà N. “Sau khi được tôi can ngăn và cảnh cáo, bà Tâm đã có những lời lẽ lăng mạ và xúc phạm người bị hại và tôi” - ông Thắng nói. Thượng úy Đặng Nguyễn Dũng, Trưởng Công an xã Đắk Gằn, cũng cho biết mặc dù thương tích của người bị hại không đủ để xử lí hình sự nhưng đây là một hành vi coi thường pháp luật cần phải được xử lí nghiêm.

Cao Nguyên