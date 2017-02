Bảo đảm an toàn hồ Dầu Tiếng

12/02/2017 22:04

Sáng 12-2, đoàn công tác TP HCM do Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng làm trưởng đoàn đã đến thăm Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa và thị sát hồ Dầu Tiếng, thuộc tỉnh Tây Ninh.

Hỗ trợ phòng chống thiên tai

Ông Lê Văn Dũng, Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa, cho biết công trình thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa là hệ thống thủy nông có quy mô lớn nhất nước ta hiện nay.

Hệ thống này được xây dựng từ năm 1981 và đưa vào sử dụng từ năm 1985 với diện tích mặt nước là 270 km2. Đây là hồ chứa nước điều tiết được thiết kế phục vụ đa năng, trong đó hồ cấp nước tưới trực tiếp cho 108.000 ha thuộc địa bàn các tỉnh Tây Ninh, Long An và TP HCM (riêng TP HCM có 12.000 ha); cấp 43,9 m3/giây nước thô cho các ngành công nghiệp và dân sinh (cấp cho TP HCM 14 m3/giây)…

Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng cùng đoàn công tác thị sát hồ Dầu Tiếng

Theo kế hoạch mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, nhiệm vụ cấp nước phục vụ nhu cầu sinh hoạt, công nghiệp cho các tỉnh, TP tăng lên so với ban đầu đặt ra. Đại diện Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa kiến nghị TP HCM tiếp tục hỗ trợ kinh phí phòng chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn hằng năm để kịp thời sửa chữa các hạng công trình cho hồ; UBND TP HCM kêu gọi các nhà đầu tư lấy nước bằng đường ống dẫn nước trực tiếp từ hồ phục vụ các nhu cầu sinh hoạt, công nghiệp nhằm bảo đảm tính bền vững nguồn cấp nước, chất lượng nước, tiết kiệm và tăng nguồn thu ngân sách.

Quản lý chặt về môi trường

Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng cảm ơn tỉnh Tây Ninh và Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa thời gian qua đã phối hợp tốt để vận hành an toàn tuyệt đối hồ Dầu Tiếng; giữ được an ninh, an toàn, bảo đảm cấp nước, chống ngập mặn, chống ngập cho vùng hạ lưu sông Sài Gòn.

Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng mong muốn Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa điều chỉnh quy chế vận hành; đồng thời căn cứ quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương vùng hạ lưu sông Sài Gòn để đầu tư cho hồ Dầu Tiếng một cách phù hợp, hiệu quả.

“Đây là công trình được Chính phủ đưa vào công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia nên việc vận hành cần bảo đảm an ninh - quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội cho vùng. Vì vậy, Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa cần quản lý chặt về môi trường cho hồ Dầu Tiếng với các biện pháp cụ thể, hiệu quả” - Bí thư Thành ủy lưu ý.

Theo ông Đinh La Thăng, một trong những biện pháp quan trọng là đầu tư các điểm quan trắc hiện đại để dự báo chính xác mực nước giúp hồ Dầu Tiếng vận hành an toàn, hiệu quả, tiết kiệm gắn với điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay. Bên cạnh đó, Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa cần nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, công nhân vận hành hồ, đáp ứng yêu cầu mới.

Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng cho rằng việc bảo đảm an toàn cho hồ Dầu Tiếng không chỉ giúp bảo đảm an ninh nguồn nước mà còn là an toàn cho người dân TP HCM. Do đó, TP HCM sẽ hỗ trợ một cách tốt nhất để giúp Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa vận hành hồ Dầu Tiếng an toàn tuyệt đối.

10.000 tỉ đồng đầu tư đường ống Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng yêu cầu các cơ quan chức năng của TP khởi động dự án đường ống dẫn nước trực tiếp từ hồ Dầu Tiếng về nhà máy xử lý nước của TP bằng cách kêu gọi các nguồn vốn xã hội hóa. “Kinh phí để đầu tư đường ống dẫn nước từ hồ Dầu Tiếng về TP HCM là bao nhiêu?” - Bí thư Thành ủy hỏi ông Hồ Văn Lâm, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV. Ông Lâm cho biết kinh phí để đầu tư đường ống dẫn nước từ hồ Dầu Tiếng về Nhà máy Nước Tân Hiệp là 10.000 tỉ đồng. Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng đề nghị UBND TP HCM có kế hoạch và hỗ trợ kinh phí hằng năm tham gia việc thả cá vào hồ Dầu Tiếng, góp phần bảo đảm an sinh xã hội cho người dân sinh sống tại khu vực này. “Cần quản lý chặt chẽ môi trường trong lòng hồ; kiểm tra, rà soát nhân dân đang sinh sống xung quanh lòng hồ và các doanh nghiệp khu vực lân cận để bảo đảm môi trường” - Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Bài và ảnh: Trường Hoàng