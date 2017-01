Bắt 6 nghi can truy sát kinh hoàng trong tiệm game

29/01/2017 18:30

Hiện chưa rõ nạn nhân có bị chém nhầm hay không.

Ngày 29-1, Phòng cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đã bắt 6 nghi can trong vụ truy sát trong ở tiệm game bắn cá tại xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang khiến một người chết để điều tra về hành vi giết người. 6 nghi can bị tạm giữ gồm: Ngô Hoàng Khang (biệt danh Mập, 23 tuổi), Phan Văn Hiệp (biệt danh Long, 19 tuổi), Lê Minh Đức (biệt danh Nhóc mỏ heo, 18 tuổi), Lê Văn Dư (biệt danh Ma dư,17 tuổi), Dương Ngọc Phát (16 tuổi), Thái Hoàng Minh Hiếu (biệt danh Hiếp lép, 16 tuổi), cùng ngụ TP Mỹ Tho.

Hiện trường vụ truy sát

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 18 giờ ngày 23-1, anh Lữ Tiến Phương ( 35 tuổi, ngụ phường 4, TP Mỹ Tho) chơi game bắn cá ở xã Đạo Thạnh thì bị nhiều đối tượng bịt mặt, bịt biển số xe đến chém vỡ sọ, đứt gần lìa một cánh tay dẫn đến tử vong. Nhóm người này còn đập phá hai máy game bắn cá. Bước đầu, các đối tượng này khai nhận do có mâu thuẫn với một nhóm người TP Mỹ Tho nên tìm kiếm truy sát.

Thúy An