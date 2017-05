Bắt anh rể sàm sỡ em vợ, nghi dẫn đến tự tử

23/05/2017 18:01

Chiều ngày 23-5, Công an huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 3 tháng với Nguyễn Hữu Hoài (30 tuổi, ngụ xã Tân Hà, huyện Lâm Hà) về hành vi giao cấu với trẻ em.



Theo điều tra bước đầu, khoảng giữa tháng 5 này, do vợ chồng Hoài có mâu thuẫn nên chị N.T.T. (vợ Hoài) đã bỏ về nhà mẹ ruột ở huyện Lâm Hà sinh sống. Khoảng 13 giờ chiều 20-5, Hoài đến nhà mẹ vợ ở huyện Lâm Hà để tìm chị T. đề nghị vợ trở về nhà. Thời điểm Hoài đến thì gặp em vợ là N.T.H. (14 tuổi) đang ở nhà một mình. Tại đây, Hoài đã sàm sỡ và chuẩn bị giở trò đồi bại nhưng bị em H. kháng cự quyết liệt và la lớn, Hoài bỏ về.

Nghi vì quá uất ức và xấu hổ vì bị anh rể sàm sỡ, em H. uống thuốc diệt cỏ tự tử. (Ảnh - Minh họa)

Ngay sau đó em H. ra sau nhà lấy chai thuốc diệt cỏ uống để tự tử. Sau khi uống, thấy khó chịu trong người nên H. đã gọi điện thoại báo cho mẹ và người cậu của H. biết.

Sau khi mẹ và người cậu của H. chạy sang nhà, thì H. đã đuối sức nằm bên chai thuốc diệt cỏ nên nhanh chóng đưa đi cấp cứu. Lúc này, Hoài cũng xuất hiện, liên tục xin lỗi và chống chế là do say rượu nên không làm chủ được bản thân. Về phần em H. do được cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch.

Tiếp nhận tin báo của gia đình nạn nhân, ngày 21-5, Công an huyện Lâm Hà (Lâm Đồng), đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Hoài để điều tra.

Qua mở rộng điều tra, cơ quan công an huyện Lâm Hà xác định vào khoảng tháng 2-2017, Hoài cũng đã từng có hành vi xâm hại em H. nhưng em H. không dám tố cáo vì xấu hổ và sợ mất hạnh phúc gia đình chị gái mình.

Được biết, Hoài là Xã đội phó Xã đội Tân Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.

Đình Thi