Bắt kẻ giết người tình rồi phi tang

21/05/2017 22:26

Đông là nghi can cách đây 2 năm đã sát hại người tình là chị N.T.M.Th (SN 1980), sau đó phi tang thi thể rồi bỏ trốn.



Hoàng Trọng Đông tại cơ quan điều tra

Trước đó, ngày 4-4, người dân phát hiện một bộ xương người tại khu du lịch bỏ hoang thuộc ấp Phước Lập, xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nên trình báo cơ quan điều tra. Một thời gian sau, gia đình đã tới cơ quan công an trình báo về sự mất tích của chị Th., từ đó tung tích của nạn nhân cũng được làm rõ. Từ các mối quan hệ trên, công an xác định Đông chính là nghi can gây ra cái chết của chị Th.

Theo thông tin ban đầu, Đông khai nhận quê ở tỉnh Vĩnh Phúc nhưng vào TP HCM sinh sống. Năm 2008, Đông quen chị Th. và nảy sinh tình cảm. Ngày 30-6-2015, Đông hẹn chị Th. đến phòng trọ tại quận Tân Bình, TP HCM. Tại đây, Đông ghen tuông nên xảy ra cãi vã. Khi chị Th. đang mặc quần áo thì bị Đông dùng tay siết cổ cho tới chết. Đông quấn thi thể nạn nhân bằng khăn tắm rồi bỏ vào túi ni-lông chở bằng xe máy về tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tìm nơi phi tang. Khi đến khu du lịch bỏ hoang tại xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, Đông ném thi thể nạn nhân tại đó rồi bỏ trốn ra tỉnh Vĩnh Phúc sinh sống. Tối 20-5, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã bắt giữ Đông tại tỉnh Vĩnh Phúc.





Tin-ảnh: Ng.Giang