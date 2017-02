Bắt nghi can giết cô gái lõa thể nhét trong bao tải

09/02/2017 18:18

Chiều 9-2, Công an huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết vừa phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức bắt giữ nghi can sát hại chị Trần Thị Thanh Hoàn (34 tuổi, tên thường gọi là Hồng, ngụ huyện Củ Chi, TPHCM).

Công an huyện Tân Thành cho biết, nghi can bị bắt không phải là những người bạn của cô gái như tình nghi trước đó. Kẻ bị bắt hiện đang làm việc tại một công ty ở khu công nghiệp Mỹ Xuân B1, xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Hình ảnh của chị Hoàn đăng trên trang facebook ca nhân được xác định chính là người đã bị sát hại

Hiện cơ quan điều tra chưa tiết lộ thông tin về nghi phạm và các tình tiết liên quan, đồng thời cho biết đã tìm ra nhiều manh mối độc lập với một số thông tin trước đó.

Một cán bộ điều tra cho Công an tỉnh Đồng Nai nói chưa thể cung cấp các thông tin về tên tuổi, lai lịch nghi phạm cũng như các tình tiết liên quan.

Chiều cùng ngày, đại tá Nguyễn Văn Thọ, Trưởng Phòng tham mưu Công an tỉnh Đồng Nai cho biết hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ các tình tiết của vụ án vụ án.

Chị Hoàn, là nhân viên quán cà phê tại huyện Tân Thành, được xác định đã bị giết hại rồi nhét thi thể lõa thể vào bao tải bỏ tại bãi đất trống bên ngôi nhà hoang ở huyện Long Thành tỉnh Đồng Nai, được người dân phát hiện vào ngày 6-2.

Tin-ảnh: X.Hoàng