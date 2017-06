Bắt nghi phạm đâm chết chủ tiệm chim cảnh ở quận Gò Vấp

03/06/2017 19:31

Ngày 3-6, Công an TP HCM cho biết vừa phối hợp với lực lượng Công an quận Gò Vấp và Công an tỉnh Đắk Nông bắt giữ và di lý nghi phạm Trần Văn Định (còn gọi là "Gióng", SN 1993, quê Phú Yên) từ Đắk Nông về TP HCM để điều tra, xử lý về hành vi "Giết người".

Định chính là nghi phạm đâm chết ông Huỳnh Anh Dũng (SN 1969) – chủ tiệm chim trên đường Nguyễn Văn Lượng, phường 16, quận Gò Vấp vào tháng 5-2016.

Nghi phạm Trần Văn Định tại trụ sở công an

Theo hồ sơ điều tra, khoảng 17 giờ ngày 12-5-2016, người dân đang ngồi uống nước ở khu vực đường Nguyễn Văn Lượng thì thấy ông Dũng bê bết máu đuổi theo một nam thanh niên. Sau đó, mọi người phát hiện nam thanh niên này tay cầm dao bỏ chạy từ trong tiệm nuôi chim cảnh của ông Dũng ra xe đồng bọn đang chờ sẵn tẩu thoát.

Nhận được tin báo, Công an quận Gò Vấp phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM có mặt khám nghiệm hiện trường, trích xuất hình ảnh từ camera điều tra. Tuy nhiên, do đối tượng đến từ nơi khác, không quen biết với nạn nhân nên quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn.

Trích xuất hình ảnh từ camera, công an phát hiện kẻ giết người có đặc điểm bị hở hàm ếch nên phát thông báo truy tìm đến các tỉnh thành trong cả nước. Mới đây, công an tiếp nhận được thông tin xuất hiện đối tượng có đặc điểm nhận dạng như trên hiện đang sinh sống tại tỉnh Đắk Nông.

Đến ngày 31-5-2017, Công an TP HCM phối hợp với Công an tỉnh Đắk Nông mời Định về trụ sở lấy lời khai phục vụ điều tra. Lúc đầu, Định chối bay chối biến nhưng sau nhiều giờ đối diện với điều tra viên, cuối cùng Định mới thừa nhận hành vi giết người. Khám xét nơi ở của đối tượng, công an thu giữ 1 khẩu súng K54, 2 viên đạn và con dao gây án.

Tại trụ sở công an, Định khai sống bằng nghề đòi nợ thuê và có sở thích nuôi chim cảnh.

Khoảng 12 giờ 30 ngày 12-5-2016, Định đến tiệm chim cảnh của ông Dũng để mua thức ăn cho chim thì 2 bên xảy ra mâu thuẫn. Lúc này, con rể của ông Dũng từ trên lầu đi xuống can ngăn rồi đánh Định 2 cái vào mặt. Định bực tức chửi bới rồi tuyên bố sẽ quay lại trả thù cha con ông Dũng.

Ít tiếng sau, Định nhờ 1 người bạn (chưa rõ danh tính) chở đến tiệm chim cảnh của ông Dũng nói để mua đồ. Đến nơi, Định nói bạn đứng ngoài chờ, một mình vào trong dùng dao đâm ông Dũng tử vong. Gây án xong, Dũng trốn về tỉnh Đắk Nông xin vào làm cho một chủ rẫy cà phê để trốn tránh tội ác cho đến khi bị bắt.

Hiện công an đang truy bắt đối tượng liên quan để xử lý nghiêm trước pháp luật.

Sỹ Hưng