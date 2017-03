Bắt nhóm đối tượng trộm nhiều con trâu, bò của nông dân

12/03/2017 09:28

Ngày 12-3, tin từ Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trần Hùng (SN 1985), Nguyễn Văn Linh (SN 1993), Nguyễn Văn Phương (SN 1983) đều trú tại xã Hưng Trạch và Nguyễn Thanh Tuyền (SN 1989) trú tại thị trấn Hoàn Lão(Quảng Bình) để làm rõ hành vi “trộm cắp tài sản” và “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Các đối tượng trong vụ án

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan chức năng, trong 2 ngày 7 và 8-3, nhóm đối tượng này biết được thói quen chăn thả rông trâu, bò của người dân ở các xã Sơn Trạch, Xuân Trạch, Hưng Trạch… nên đã tiến hành bắt trộm 7 con trâu, bò, trị giá khoảng 240 triệu đồng mang đi tiêu thụ.

Tại cơ quan điều tra, nhóm thanh niên thừa nhận trước đó đã thực hiện trót lọt 8 vụ bắt trộm trâu, bò của người dân.

Tr. Minh