Bắt xe khách chở hơn 1 tấn chân, đuôi trâu bò thối

27/12/2016 17:10

Thượng tá Ngô Đức Ninh, Trưởng Công an thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh), cho biết: Vào khoảng 8 giờ 30 phút ngày 27-12, trên tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua địa phận phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an thị xã Hồng Lĩnh kiểm tra xe khách Hoàng Anh do tài xế Hồ Văn Sáng (SN 1976; trú xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) điều khiển.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hơn 1 tấn chân, đuôi trâu bò đã bốc mùi hôi thối không có giấy tờ hợp lệ, được đóng trong 14 thùng xốp.

Số chân, đuôi bò bốc mùi hôi thối không rõ nguồn gốc

Chủ xe khách khai nhận số hàng do một người lạ thuê vận chuyển từ huyện Nghi Lộc (Nghệ An) vào Đà Nẵng để tiêu thụ.

Tin-ảnh: Phan Anh