Bé trai tử vong sau khi tiêm vắc- xin “5 trong 1”

10/02/2017 15:57

Chiều 10-2, bác sĩ Trương Hoài Phong, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng, cho biết Viện Pasteur TP HCM đang cử đoàn công tác đến Sóc Trăng để làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của bé Trần Phúc Hậu (gần 3 tháng tuổi), ngụ ấp Mỹ Lợi B, xã Mỹ Tú, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng.

Trước đó vào sáng 9- 2, bé Hậu được người thân đưa đến Trạm Y tế xã Mỹ Tú để tiêm văc- xin “5 trong 1”. Khi về nhà, bé Hậu không có biểu hiện gì bất thường. Thế nhưng rạng sáng hôm sau, cha mẹ bé Hậu phát hiện con trai của mình đã tử vong lúc nào không biết.

Đại diện Công an huyện Mỹ Tú cho biết Trạm Y tế xã Mỹ Tú thực hiện đúng quy trình khi bảo quản và tiêm ngừa vắc- xin cho bé Hậu. Tuy nhiên, do người thân của bé yêu cầu các ngành chức năng làm rõ vụ việc nên Công an huyện Mỹ Tú đã đề nghị cấp trên trưng cầu giám định pháp y.

PHONG KHÊ