Bị giật giỏ xách, nhân viên cấp nước té chấn thương nặng

21/02/2017 13:40

Trưa 21-2, nguồn tin từ Công an huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An cho biết chưa nghe Công an xã Nhị Thành báo cáo vụ cướp giật xảy ra trên địa bàn làm nạn nhân bị thương nặng.

Bà Linh kể lại sự việc bị cướp.

Khoảng 16 giờ 30 ngày 19-2, sau khi đi thu tiền nước về, bà Phạm Thị Mỹ Linh (SN 1973, ngụ ấp 2, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức), nhân viên Xí nghiệp cấp nước Bình Ảnh thuộc Công ty TNHH MTV Cấp nước Long An (trụ sở tại ấp 7, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa) đi xe máy BKS 62K9-1005 về nhà.

Đến đoạn ấp 2, xã Nhị Thành, có một thanh niên đi xe hiệu Dream kè sát, giật mạnh giỏ xách bà đang treo trên đầu xe.

Do giỏ xách không đứt dây, làm xe chao đảo rồi ngã xuống đường, bà Mỹ Linh bị té, đập đầu xuống đường, cày gần 2 m, chấn thương nặng vùng mặt, tay chân và ngực. Do giật không thành nên tên cướp tăng tốc bỏ chạy.

Dù bị thương nặng nhưng bà Linh vẫn cố giữ túi xách, kêu cứu. Chưa đầy 3 phút sau, một thanh niên chạy mô tô đến hỏi thăm rồi nói: “Tí có người đưa cấp cứu thôi” rồi đi chạy luôn.

Sau khi được đưa lên bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) cấp cứu, hôm sau gia đình xin đưa bà về bệnh viện đa khoa Long An để dễ chăm sóc. “Trong giỏ có khoảng 7 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều biên lai thu tiền nước và chứng từ khác”- bà Linh đau đớn kể.

