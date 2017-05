Bị giữ xe, nam thanh niên chui vào gầm ô tô CSGT "ăn vạ"

24/05/2017 13:17

Nam thanh niên chui vào gầm xe CSGT để "ăn vạ" - Ảnh cắt từ clip

Sáng 24-5, Đại úy Nguyễn Thế Quyết, Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Sông Lô (tỉnh Vĩnh Phúc), cho biết đơn vị đang xử lý một trường hợp vi phạm giao thông rồi chui vào gầm xe "ăn vạ" vào chiều 22-5.

Theo Đại uý Quyết, khoảng hơn 16 giờ chiều 22-5, tổ tuần tra của Đội CSGT huyện Sông Lô đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát an toàn giao thông tại địa phận xã Bạch Lưu (huyện Sông Lô) đã phát hiện đôi nam nữ đi trên xe máy mang BKS 19P1-190.67 không đội mũ bảo hiểm, không có gương chiếu hậu nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra. Khi tổ công tác kiểm tra hành chính, nam thanh niên điều khiển xe máy này chỉ xuất trình được giấy đăng ký xe và không có giấy phép lái xe.



Sao đó, tổ công tác CSGT đã lập biên bản để tạm giữ phương tiện. Tuy nhiên, thời điểm tổ công tác đẩy xe vi phạm lên thùng xe ô tô CSGT, nam thanh niên đã có hành vi giằng co, cản trở lực lượng CSGT. Quá trình xô đẩy, nam thanh niên này đã ngã ra và tri hô công an đánh người.

"Tuy nhiên, chúng tôi khẳng định là không có chuyện công an đánh người. Khi lực lượng cảnh sát chuẩn bị cho đánh xe ô tô chở xe máy vi phạm di chuyển về trụ sở, nam thanh niên còn bất ngờ chui vào, nằm dưới gầm xe ô tô để "ăn vạ". Trước sự việc trên, chúng tôi đã mời Công an xã Bạch Lưu đến để chứng kiến, lập biên bản, đồng thời đưa đôi nam nữ về trụ sở công an làm việc"- Đại úy Quyết cho biết.

Qua quá trình xác minh ban đầu, Công an xã Bạch Lưu xác định nam thanh niên điều khiển xe máy vi phạm là Hoàng Đình Minh (SN 1996, ở huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) và cô gái ngồi phía sau xe là Đ.Th.H. (SN 1999, trú tại huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang).

Tại trụ sở Công an xã Bạch Lưu, lực lượng chức năng đã lập biên bản và làm tường trình lại sự việc. Sau đó, nam thanh niên đã nhận thức ra lỗi của mình như vậy là vi phạm pháp luật và được người nhà đón về.

Theo thông tin từ Đội CSGT huyện Sông Lô, CSGT đã lập biên bản phạt, xử lý anh Hoàng Đình Minh với những lỗi vi phạm giao thông gồm: Người điều khiển không đội mũ bảo hiểm, chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm, không có gương chiếu hậu, không có giấy phép lái xe, không có bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, không chấp hành hiệu lệnh của CSGT.

Nguyễn Hưởng