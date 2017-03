Bí thư Đà Nẵng: “Hãy xem biển như là nhà mình”

09/03/2017 14:26

Sáng 9-3, ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cùng lãnh đạo các Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đi thị sát, kiểm tra tình trạng sạt lở tại biển Mỹ Khê.

Bí thư Nguyễn Xuân Anh nhắc nhở các sở ngành hãy xem biển như là nhà để chăm sóc biển đẹp hơn

Bãi biển Mỹ Khê kéo dài từ quận Sơn Trà đến quận Ngũ Hành Sơn bị xâm thực mạnh từ Tết nguyên đán đến nay, nhiều đoạn nước lấn sâu vào đất liền tạo nên các ao xoáy, cây cối bị bật lòi rễ.

Ông Lê Quang Nam, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP Đà Nẵng cho biết nguyên nhân của hiện tượng sạt lở là do các yếu tố tự nhiên, bờ biển sạt lở diễn ra hàng năm nhưng năm nay nặng hơn là do dòng chảy theo mùa thay đổi bất thường, địa hình đáy biển không đồng nhất. Ông Nam cũng khẳng định việc sạt lở này hoàn toàn do tự nhiên chứ không phải bị ảnh hưởng từ các công trình xây dựng. Ngoài ra, theo ông Nam, bờ biển Đà Nẵng hiện có nhiều cống xả nước từ khu vực dân cư đổ ra tạo nên các dòng chảy gây mất mỹ quan.

Biển Đà Nẵng đang bị xâm thực nặng nề

Ông Mai Mã, Giám đốc công ty Xử lý nước thải Đà Nẵng cho biết dọc bờ biển Đà Nẵng có tổng cộng 5 cống nước xả ra, đến khi trời mưa thì nước chảy khiến lượng cát lớn trôi xuống biển. Ông Mã đề xuất thành phố mua máy bơm để đưa nước về xử lý tập trung và nghiên cứu xây hệ thống thoát nước ngầm ra biển với tổng kinh phí khoảng từ 20 đến 25 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Xuân Anh cho rằng nếu dự án cần thì phải triển khai ngay chứ không lo đến vấn đề kinh phí. “Đừng tiếc tiền cho môi trường mà đánh mất biển Đà Nẵng. Các đồng chí cần nghiên cứu nhanh để thực hiện ngay” – Bí thư nhấn mạnh. Ông Xuân Anh cũng nhắc nhở các sở, hiện tại Đà Nẵng sắp vào mùa du lịch nên việc sạt lở cũng như xả thải ra bãi biển cần phải được xử lý ngay để không mất hình ảnh trong mắt du khách. “Các anh hãy coi biển Đà Nẵng như cái nhà mình, chăm sóc như chăm sóc ngôi nhà mình mới đẹp lên được” – Bí thư Xuân Anh nói.

Tin-ảnh: B.Vân