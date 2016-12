Bí thư Đà Nẵng: Làm tốt sẽ đề bạt, làm không tốt sẽ thay thế

27/12/2016 18:49

Ngày 27-12, Thành ủy Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai đề án thực hiện chương trình “thành phố 4 an”. Theo đó, mục tiêu hướng đến của “thành phố 4 an” bao gồm: an ninh trật tự, an toàn giao thông, an sinh xã hội và an toàn vệ sinh thực phẩm.

Lãnh đạo các quận, huyện ký cam kết thực hiện mục tiêu "4 an"

Đề án “Thành phố 4 an” vừa được Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh ký ban hành, tập trung các mục tiêu đến năm 2020 như: Không để hình thành các băng nhóm tội phạm theo kiểu xã hội đen, phấn đấu điều tra làm rõ từ 75-80% các vụ án hình sự, 95-100% các vụ án rất/đặc biệt nghiêm trọng; kéo giảm TNGT từ 5-10% trên cả 3 tiêu chí so với năm liền kề trước đó, không để xảy ra ùn tắc kéo dài; 100% người quản lý, sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống có kiến thức và thực hành đúng các quy định về an toàn thực phẩm, hướng đến TP an toàn về tiêu dùng thực phẩm; phấn đấu đến cuối năm 2020, hạ tỷ lệ thất nghiệp trên địa bàn TP xuống dưới 3%...

Du khách an tâm về an ninh trật tự khi tham quan điểm du lịch ở Đà Nẵng

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND 7 quận, huyện tại Đà Nẵng đã ký cam kết đẩy mạnh thực hiện đề án, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu đề ra. Phát biểu tại hội nghị, Bí thư thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh đề nghị các quận huyện phải phối hợp để thực hiện tốt mục tiêu đã đề ra. Bí thư cũng cho hay đối với các lãnh đạo quận, huyện làm tốt nhiệm vụ sẽ được xem xét, đánh giá, đề bạt về sau và ngược lại nếu người đứng đầu địa phương làm không tốt sẽ tính chuyện thay thế.

B. Vân