Bị xe container cán qua người, con tử vong, mẹ nguy kịch

07/06/2017 20:56

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm

Vụ tai nạn thương tâm trên xảy ra vào khoảng gần 13 giờ ngày 7-6 trên quốc lộ 1A đoạn qua xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.



Vào thời gian trên, anh Nguyễn Văn H. (SN 1984), trú tại xã Diễn Nguyên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, điều khiển xe máy mang BKS 37F1-762.xx lưu thông từ quốc lộ 1A theo hướng Bắc-Nam, chở theo mẹ là bà Phan Thị N. (SN 1956). Khi đến đoạn đường trên, do trời mưa lớn nên xe máy do anh H. điều khiển đã va chạm với chiếc xe container mang BKS 29C-088.29 kéo theo rơ-moóc mang BKS 29R-001.69 do tài xế Tống Kim Xuất (trú tại tỉnhBắc Giang) điều khiển.



Hậu quả, anh H. bị xe cán qua người tử vong ngay tại chỗ, bà N. bị thương năng phải nhập viện cấp cứu. Tại hiện trường, thi thể anh H. bị dập nát, chiếc xe máy bị hư hỏng nặng.



Hiện nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm trên đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Tin-ảnh: Đức Ngọc