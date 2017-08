Bình Định: Hai vụ tai nạn giao thông, 6 người chết

17/08/2017 23:06

Đến chiều 17-8, các phòng chức năng Công an tỉnh Bình Định cùng Công an huyện Phù Mỹ đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến 5 người tử vong và 6 người bị thương tại tuyến đường tránh Quốc lộ 1, đoạn qua thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ.



Khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông làm 5 người chết, 6 người bị thương Ảnh: ANH TÚ

Trước đó, vào khoảng 21 giờ 55 phút ngày 16-8, chiếc xe đầu kéo chở 2 máy ủi do anh Nguyễn Văn Hương (SN 1989, ngụ tỉnh Ninh Bình) điều khiển theo hướng Bắc - Nam, khi đến địa điểm trên đã xảy ra tai nạn với xe khách 45 chỗ do ông Nguyễn Long Hồ (SN 1973, ngụ tỉnh Thừa Thiên - Huế) điều khiển theo hướng ngược lại. Vụ tai nạn đã làm 5 người thiệt mạng, gồm: anh Nguyễn Thanh Tùng (SN 1985, ngụ TP Cần Thơ), anh Hoàng Cao Đức (SN 1985, ngụ tỉnh Khánh Hòa) và 3 người cùng ngụ tỉnh Thừa Thiên - Huế là Võ Văn Thành (SN 1960), Nguyễn Ngọc Duyên (SN 1998), Lê Đức Trí (SN 1976). Trong số 6 nạn nhân bị thương, 1 người bị chấn thương cột sống là anh Võ Văn Thoại (34 tuổi, ngụ tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Thượng tá Lê Văn Phương, Phó chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định, cho biết qua khám nghiệm hiện trường, bước đầu công an xác định nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn có thể là do lưỡi của một trong 2 chiếc máy ủi trên xe đầu kéo lồi ra ngoài, xé toạc hông và đuôi xe khách. Các nạn nhân tử vong chủ yếu ngồi ở bên trái xe khách bị lưỡi máy ủi xé nát. "Đây là nhận định ban đầu. Kết luận chính xác thì phải chờ kết quả khám nghiệm của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Định" - ông Phương nói.

Trưa cùng ngày, trên Quốc lộ 19 (đoạn qua thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) cũng xảy ra một vụ tai nạn giao thông làm ông Trần Duy Hà (37 tuổi, kiểm sát viên VKSND huyện Tuy Phước) tử vong.

l Công an huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An ngày 17-8 cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Quang Hiếu (28 tuổi; nhân viên ngân hàng; ngụ thị trấn Dùng, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An). Tối 26-6, Hiếu lái ô tô trên Quốc lộ 1 (đoạn qua xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc) thì tông ông Hồ Đức Giang (31 tuổi, quê huyện Quỳnh Lưu) đi xe máy chở theo vợ và 3 con nhỏ. Cú va chạm khiến cháu Hồ Đức Đăng (7 tuổi) tử vong, 4 người còn lại trọng thương. Hiếu đã bỏ mặc các nạn nhân rồi lái xe bỏ trốn.

A.Tú - Đ.Ngọc