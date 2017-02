Bộ Công an phối hợp điều tra vụ nổ xe khách ở Bắc Ninh

22/02/2017 16:08

Chiều ngày 22-2, ông Nguyễn Tử Quỳnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, cho biết qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng nghi vấn vụ nổ xe khách vào đêm ngày 21-2 rất có thể là do thuốc nổ.

“Tuy nhiên đây mới chỉ là nghi vấn, hiện Công an tỉnh đang phối hợp với Bộ Công an điều tra làm rõ nguyên nhân. Bằng mắt thường khó có thể phân biệt được”- ông Quỳnh thông tin.

Sức công phá mạnh của vụ nổ xé toạc một phần thân xe khách - Ảnh: Otofun

Cùng ngày 22-2, Đại tá Nguyễn Công Nghiệp, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, cho biết công an tỉnh đang tích cực điều tra nguyên nhân chính xác gây ra vụ nổ xe khách. “Hiện tại, mới chỉ chắc chắn đây là vụ nổ, còn chất nổ là gì, nguồn gốc từ đâu thì chưa thể kết luận được. Các đơn vị liên quan đang phối hợp cùng Viện khoa học kỹ thuật hình sự (Bộ Công an), thu giữ toàn bộ các vật chứng, mang về Viện để phân tích”- Đại tá Nghiệp nói.

Theo báo cáo của cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh, vụ nổ chiếc xe khách giường nằm vào đêm 21-2 đã khiến 2 người chết và 14 người bị thương. Cơ quan chức năng cũng xác định được danh tính được 1 trong số 2 nạn nhân tử vong là anh Dương Văn Trung (29 tuổi, trú huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang). Đầu giờ chiều ngày 22-2, thi thể của nạn nhân Trung sau khi khám nghiệm xong, đã được lực lượng chức năng bàn giao và phối hợp cùng gia đình tổ chức khâm liệm để đưa về quê an táng.

Như Báo Người Lao Động đưa tin, khoảng 23 giờ ngày 21-2, chiếc xe khách mang BKS 14B-006.94 chạy tuyến Thái Nguyên-Móng Cái (Quảng Ninh), khi lưu thông trên quốc lộ 18, đến địa phận xã Đông Du (huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) đã bất ngờ phát nổ trên xe khiến chiếc xe bị hư hỏng nặng, Hậu quả vụ nổ xe khách khiến 16 người thương vong (thông tin ban đầu là 14 người thương vong, sau đó bổ sung thêm 2 người bị thương được điều trị tại cơ sở y tế ở tỉnh Hải Dương), trong đó có 2 người tử vonggày 22.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã huy động các lực lượng công an, phòng cháy chữa cháy, y tế và lực lượng công binh nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành công tác ứng cứu.

Phó Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ nổ Phó Thủ tướng Thường trực - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia Trương Hòa Bình ngày 22-2 chỉ đạo khẩn trương điều tra vụ nổ trong công văn vừa gửi Chủ tịch UBND - Trưởng ban ATGT tỉnh Bắc Ninh. Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chỉ đạo kịp thời, quyết liệt của cá nhân Chủ tịch UBND - Trưởng Ban ATGT và sự vào cuộc nhanh chóng, hiệu quả của các cơ quan chức năng thuộc tỉnh trong việc tiếp cận, bảo vệ hiện trường, cứu hộ, cứu nạn, cứu chữa các nạn nhân và khắc phục hậu quả vụ nổ xe khách. Đồng thời, Phó Thủ tướng đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh chuyển lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân không may tử vong và động viên, thăm hỏi các nạn nhân bị thương trong vụ việc. Để ngăn chặn những vụ việc tương tự xảy ra trên địa bàn cả nước, Phó Thủ tướng đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân vụ nổ.

V. Duẩn - Ng. Hưởng