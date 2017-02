Bổ nhiệm lại 2 Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh và Lê Quý Vương

21/02/2017 17:50

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh (trái) và Thượng tướng Lê Quý Vương

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ngày 20-2 đã ký các Quyết định bổ nhiệm lại 2 Thứ trưởng thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.

Cụ thể, theo Quyết định 249/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Quốc phòng từ ngày 6-3 tới.

Tại Quyết định 245/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an từ ngày 20-3 tới.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh sinh năm 1957 ở Hà Nội; quê huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế. Ông là Phó Giáo sư chuyên ngành quan hệ quốc tế. Ông từng giữ chức Tổng cục trưởng Tổng Cục 2 - Bộ Quốc phòng và được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng từ năm 2009.

Thượng tướng Lê Quý Vương sinh năm 1956, quê ở xã Tây Cốc, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ. Ông có học vị tiến sĩ. Ông từng giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng - Bộ Công an. Ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công an vào năm 2010.

B.T.Ngọc