Bổ nhiệm viên chức làm lãnh đạo là sai

Mua xe sang để làm nhiệm vụ

Khi phóng viên đề nghị làm sáng tỏ một số nội dung liên quan đến việc tỉnh Gia Lai đang sử dụng nhiều xe sang giá trị lớn (Land Cruiser V8) mua bằng ngân sách nhà nước, gắn biển công vụ 80A, ông Ngô Ngọc Sinh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai, cho biết có 3 chiếc được UBND tỉnh xin mua bằng ngân sách là xe đặc chủng, đã xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính. Việc xin mua 3 xe này là để phục vụ công tác phòng chống biểu tình, bạo loạn, cứu nạn cứu hộ và bảo vệ an ninh biên giới. "Xin mua là để làm nhiệm vụ vào những lúc cần. Những xe này không bố trí cho một chức danh nào và cũng không dùng để đưa đón" - ông Sinh nói và cho biết sau khi mua xong thì xin và được Bộ Công an cấp biển số xanh 80A. "Còn bây giờ việc đúng sai, lý do như thế nào, tôi không giải thích" - ông Sinh nói và đề nghị báo chí không làm nóng vấn đề vì lo ngại một số đối tượng lợi dụng, xuyên tạc.