Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Sự cố tại Formosa là đáng tiếc

31/05/2017 16:50

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà trả lời báo chí bên hành lang QH chiều 31-5 về sự cố tại Formosa-Ảnh: Văn Luận

Chiều 31-5, trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) Trần Hồng Hà cho biết trước khi sự cố xảy ra tại Nhà máy Formosa thì Bộ TN-MT đã có đoàn công tác ở Hà Tĩnh mấy ngày nay. Đoàn gồm 1 phó tổng cục trưởng, 1 đoàn giám sát, 1 nhóm các chuyên gia, 3 trung tâm giám sát và quan trắc môi trường.

"Vì vậy, tối 30-5, khi sự cố xảy ra, ngay lập tức các lãnh đạo của UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng như các đoàn công tác của Bộ TN-MT đều có mặt ngay tại Formosa"- Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho hay.

Về công tác chỉ đạo, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết từ trước khi Formosa vận hành thử, Bộ đã có chỉ đạo tất cả các vấn đề liên quan đến an toàn, môi trường, các sự cố môi trường, cho đến vấn đề an toàn cháy nổ, các biện pháp để đảm bảo an toàn…

Việc xảy ra sự cố đối với lò vôi, Bộ trưởng Trần Hồng Hà nhấn mạnh đây chỉ là công trình phụ trợ của nhà máy, nhằm sản xuất vôi để cung cấp cho quá trình luyện thép lò cao. "Xảy ra sự cố này quả là điều đáng tiếc, tuy nhiên thực ra nó không nguy hiểm, bởi nó là một hệ thống túi lọc bụi của lò vôi. Và quá trình vận hành này là do áp suất, hơi nước, bụi… có vấn đề trong vận hành nên nó không chịu được nên đã bục túi vải của lò vôi này".

"Vì là vôi, nên khi sự cố xảy ra, tác động về môi trường không lớn. Tất nhiên đây vẫn là điều đáng tiếc"- ông Hồng Hà nhấn mạnh.

Theo Bộ trưởng Trần Hồng Hà, khi xảy ra sự cố, doanh nghiệp đã dừng ngay lập tức và có những giải pháp để ứng phó với những cách thức rất bài bản.

Trước đó như Báo Người Lao Động đã thông tin, chiều 31-5, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có thông tin chính thức về vụ nổ xảy ra tại Nhà máy Formosa tối ngày 30-5. Theo đó, vào hồi 20 giờ 45 phút ngày 30-5, tại Xưởng Lò vôi số 1 của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (đây là hạng mục công trình phụ trợ, cung cấp vôi cho hoạt động của Xưởng luyện thép) trong quá trình vận hành thử nghiệm đã xảy ra trục trặc kỹ thuật gây ra tiếng nổ làm bục thiết bị lọc bụi túi vải của Lò vôi số 1.

Văn Duẩn-Phương Nhung