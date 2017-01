Bộ trưởng TT-TT yêu cầu xử lý sách 18+ “Hiệp sĩ lưu ban”

10/01/2017 16:05

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) Trương Minh Tuấn vừa yêu cầu Cục Xuất bản, In và Phát hành khẩn trương báo cáo giải trình chi tiết, làm rõ lý do vì sao cuốn sách Hiệp sĩ lưu ban chưa có quyết định phát hành nhưng nội dung đã được phổ biến và phát tán rộng rãi.

Bìa cuốn sách gắn mác 18+ “Hiệp sĩ lưu ban”

Bộ TT-TT cho biết thời gian qua, dư luận xôn xao về việc nội dung truyện Hiệp sĩ lưu ban, do Nhà xuất bản Văn học xuất bản ấn hành, thuộc dòng sách light novel, gắn mác 18+, được phát tán rộng rãi, trong khi chưa nộp lưu chiểu.

Ngay sau khi nhận được phản ánh trên, Cục Xuất bản, In và Phát hành đã có báo cáo Bộ trưởng Bộ TT-TT Trương Minh Tuấn. Qua kiểm tra bước đầu, cuốn sách Hiệp sĩ lưu ban do Nhà xuất bản Văn học xuất bản, chưa nộp lưu chiểu tại Cục Xuất bản, In và Phát hành theo quy định tại Khoản 1, Điều 28 của Luật Xuất bản năm 2012, đồng thời Nhà xuất bản Văn học cũng chưa ban hành Quyết định phát hành cuốn sách trên.

Trước sai phạm này, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn yêu cầu Cục Xuất bản, In và Phát hành khẩn trương báo cáo giải trình chi tiết, làm rõ lý do vì sao cuốn sách Hiệp sĩ lưu ban chưa có Quyết định phát hành, nhưng nội dung đã được phổ biến và phát tán rộng rãi. Cục Xuất bản, In và Phát hành khẩn trương có phương án giải quyết dứt điểm, không để tình trạng này tiếp tục xảy ra.

Y.Anh