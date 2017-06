Bức tường nhà trường sập sau mưa đè chết bé trai

13/06/2017 17:19

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm

Khoảng 10 giờ 30 phút trưa 13-6, cơn mưa kèm gió lớn đã khiến bức tường bao của Trường khiếm thính Hải Phòng tại số 32 Nguyễn Thị Thuận, phường Cát Bi, quận Hải An (TP Hải Phòng) bị đổ sập một đoạn, khiến 1 cháu bé tử vong, 1 nam thanh niên khác bị thương nặng.

Bức tường đổ ra phía ngõ 30 Nguyễn Thị Thuận đã đè lên cháu Trương Quý Q. (7 tuổi, con anh Trương Văn D., nhà ở trong ngõ) và Nguyễn U., 17 tuổi (là cậu của cháu Q.) khi đang nép cạnh tường. Người dân nhanh chóng đưa hai người bị nạn ra khỏi đống đổ nát, nhưng do bị chấn thương quá nặng cháu Trương Quý Q. đã tử vong tại chỗ. Còn Nguyễn U. bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng.



Bức tường xây 1 hàng gạch, khá mỏng mảnh và đã có từ khoảng 10 năm trước

Ông Phạm Chí Bắc, Chủ tịch UBND quận Hải An, cho biết ngay sau khi xảy ra sự việc, UBND quận Hải An đã tổ chức đoàn công tác xuống gia đình động viên, chia buồn. Trước mắt, quận hỗ trợ gia đình cháu bé tử vong 5 triệu đồng và gia đình thiếu niên bị thương 3 triệu đồng. UBND quận đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hải An vận động các đơn vị tiếp tục ủng hộ, hỗ trợ gia đình các nạn nhân bị nạn.



Được biết, bức tường bị đổ là tường mười (xây 1 hàng gạch, chỉ có độ dày khoảng 10 cm), cao khoảng gần 2 m, bên ngoài không trát vữa nên khá mỏng mảnh và đã được xây từ khoảng 10 năm trước.

