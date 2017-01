Cách chức trưởng công an xã đánh dân chấn thương sọ não

12/01/2017 11:40

Sáng 12-1, UBND huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai cho biết đã ra quyết định kỷ luật hình thức cách chức Trưởng công an xã Hiao đối với ông Nguyễn Văn Thìn.

Lý do cách chức Trưởng Công an xã với ông Thìn là “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; dùng súng đe dọa, dùng tay và gậy cao su đánh người gây thương tích; không hoàn thành nhiệm vụ quản lý, điều hành theo sự phân công, để xảy ra hậu quả rất nghiêm trọng; gây mất niềm tin của nhân dân và ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và lực lượng Công an cấp xã”.

Anh Khoa bị ông Thìn đánh gãy tay, chấn thương sọ não kín - Ảnh: Lê Gia

Cùng với đó, UBND huyện Phú Thiện cũng ra quyết định cho thôi việc công chức cấp xã đối với ông Thìn. Bởi, ông Thìn đã bị kỷ luật với hình thức cách chức mà không sắp xếp được chức danh công chức khác nên bị buộc thôi việc.

Trước đó, anh Ksor Khoa (SN 1991, trú tại tổ 3, phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa) đã làm đơn tố cáo ông Nguyễn Văn Thìn có hành vi đánh anh Khoa bị gãy tay, chấn thương sọ não kín…vì nghi ngờ anh Khoa trộm cắp xe máy. Ban đầu ông Thìn không thừa nhận hành vi của mình và nói rằng không biết ai đã đánh anh Khoa. Tuy nhiên, sau đó Công an huyện Phú Thiện đã vào cuộc điều tra thì xác định đơn tố cáo của anh Khoa là đúng sự thật.

Hoàng Thanh