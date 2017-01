Cận Tết, chiêm ngưỡng “thủ phủ” chuối mốc Quảng Trị

24/01/2017 12:37

Những ngày cận Tết Nguyên đán, hàng trăm nông dân ở huyện miền núi tỉnh Quảng Trị vận chuyển những buồng chuối mốc đẹp và “khủng” nhất tập trung về ngã ba xã Tân Long (huyện Hướng Hóa) để chào hàng, khiến lực lượng chức năng phải “toát mồ hôi” để phân luồng giao thông, giải tỏa ùn tắc.

Năm nào cũng vậy, từ ngày 20 tháng Chạp đến tận ngày cuối năm, không khí Tết ở xã miền núi Tân Long lại được hâm nóng bởi chợ chuối độc nhất, vô nhị này. Mỗi ngày tại khu vực này, có hàng trăm nông dân vận chuyển chuối đến bày bán và đông đảo người dân tìm đến chọn lựa, thu mua. Hàng trăm tấn chuối được tung ra thị trường phục vụ cho dịp Tết Nguyên đán.

Chuối trồng trên địa bàn huyện Hướng Hóa có màu sắc đẹp, trái to và thơm ngon

Có mặt tại “thủ phủ” chuối mốc huyện Hướng Hóa vào sáng sớm, theo ghi nhận của chúng tôi, có hàng trăm nông dân vận chuyển chuối bằng xe gắn máy đứng ken cứng cả một đoạn đường dài. Từng đoàn xe tải, xe khách nối đuôi nhau để thu mua, vận chuyển chuối tỏa đi các địa phương khác tiêu thụ.Tình trạng kẹt xe do người mua, bán diễn ra vào thời điểm từ 9- 11 giờ. Lực lượng Công an huyện Hướng Hóa, Đồn Biên phòng 613 và Công an xã Tân Long khá vất vả túc trực, phối hợp để điều tiết giao thông, giải tỏa ùn tắc. Một buồng chuối mốc có giá dao động từ 200- 1.000.000 đồng/ buồng.

Được biết, huyện Hướng Hóa được xem là “thủ phủ” chuối của tỉnh Quảng Trị với trên 500 ha chuối được trồng trên địa bàn và một số diện tích người dân thuê đất trồng ở nước Lào. Cây chuối mốc được người dân trồng đại trà từ năm 2007 và được xem là cây chủ lực, giúp người dân ở các xã như Tân Long, Tân Thành, Vùng Lìa... của huyện biên giới Hướng Hóa thoát nghèo bền vững.

Chùm ảnh "thủ phủ" chợ chuối Quảng Trị:

Một góc chợ chuối Tân Long

Nông dân trồng chuối chủ yếu vận chuyển bằng xe gắn máy

Nhiều chị phụ nữ người đồng bào Vân Kiều, Pa Cô gánh chuối đến bày bán

Mỗi buồng chuối to, màu sắc đẹp như thế này có giá bán từ 500-1.000.000 đồng

Vẻ mệt nhọc hiện trên nét mặt của một nông dân bán chuối

Trung bình mỗi ngày có hàng ngàn buồng chuối tung ra thị trường phục vụ Tết Nguyên đán

Lực lượng chức năng phải căng mình điều tiết giao thông, giải tỏa ùn tắt

Tin- ảnh: Hà Phong