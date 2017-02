Cấp bách xây nhà ở xã hội

05/02/2017 21:45

Sáng 5-2, Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng đã dẫn đầu đoàn công tác của TP đến tỉnh Bình Dương để khảo sát, trao đổi về kinh nghiệm xây nhà ở xã hội (NƠXH).

Quá sốt ruột!

Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng cho biết ở TP HCM, nhu cầu NƠXH cho người lao động (NLĐ), người thu nhập thấp là hết sức cấp bách. Chính NLĐ tạo ra sự phát triển cho TP nhưng điều kiện ăn ở của họ hiện rất khó khăn. “Chúng tôi muốn học hỏi những kinh nghiệm thành công cũng như chưa thành công của tỉnh Bình Dương để từ đó rút ra bài học nhằm giải quyết nhiều vấn đề đối với một đô thị đặc biệt như TP HCM” - ông Thăng nói.

Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng (thứ hai, từ phải sang) hỏi thăm công nhân mua nhà ở xã hội giá 100 triệu đồng ở tỉnh Bình Dương

Theo ông Thăng, trước đó, ông đã cử cán bộ đến tỉnh Bình Dương tìm hiểu, học hỏi cách phát triển NƠXH nhưng do quá sốt ruột nên phải đích thân khảo sát, sau đó về triển khai ngay. “Vấn đề tôi muốn biết là tỉnh Bình Dương có đột phá gì trong phát triển NƠXH?” - ông Thăng nhấn mạnh.

Ông Trần Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, cho biết từ lâu, Bình Dương đã triển khai chương trình phát triển nhà ở. Đến nay, tỉnh đã thu hút được 85 dự án phát triển NƠXH, trong đó có 43 dự án do Tổng Công ty Becamex IDC làm chủ đầu tư với mục tiêu xây dựng gần 70.000 căn hộ có tổng vốn đầu tư 12,1 ngàn tỉ đồng.

Tại tỉnh Bình Dương, đến nay đã có 25 dự án NƠXH hoàn thành, đưa vào sử dụng. Chỉ tính riêng 5 dự án hoàn thành của Becamex IDC đã cung cấp cho công nhân, NLĐ 6.600 căn hộ.

Theo ông Liêm, sở dĩ Bình Dương xây dựng được nhiều NƠXH gần khu vực đang phát triển đô thị, công nghiệp là vì trước khi có Luật Nhà ở 2005, tỉnh đã quan tâm đến việc dành đất sạch để xây NƠXH. Cụ thể, từ trước năm 2005, lãnh đạo tỉnh đã nhận ra trong phát triển công nghiệp, dự án phải dành quỹ đất để phục vụ cho công nhân, NLĐ. Đối với các dự án nhà ở cũng phải dành diện tích xây dựng NƠXH. Hiện nay, những khu NƠXH đang mọc lên trên hàng trăm hecta đất sạch mà tỉnh Bình Dương đã quy hoạch, “xí phần” cho NƠXH từ trước.

Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng nhận định với loại NƠXH 100 triệu đồng thì những vợ chồng công nhân tại TP HCM có thể mua 1, thậm chí 2 căn trả góp. Tuy nhiên, ở TP HCM rất khó tìm được quỹ đất sạch gần nơi làm việc của công nhân, NLĐ như tại tỉnh Bình Dương. “Muốn có đất sạch thì phải xây NƠXH ở khu vực ngoại thành, xa nơi làm việc, như vậy phải có phương tiện kết nối chỗ ở với chỗ làm” - ông Thăng đặt vấn đề.

Phối hợp để công nhân có nhà

Ông Lê Văn Khoa, Phó Chủ tịch UBND TP HCM, nêu ý tưởng về việc TP HCM và tỉnh Bình Dương hợp tác để xây dựng NƠXH và phân bố lại dân cư sao cho công nhân, NLĐ của 2 địa phương giáp ranh này đều có chỗ làm, chỗ ở.

Theo ông Khoa, hiện cơ cấu dân số Bình Dương có tới 52% người ngoài tỉnh tới. Thay vì để người nhập cư từ các nơi khác tiếp tục về Bình Dương thì một bộ phận giáp ranh của TP HCM sẽ có thể là đối tượng được mua NƠXH tại tỉnh này và ngược lại.

Ông Lê Văn Khoa còn bày tỏ khâm phục đối với việc Becamex IDC xây và bán thành công hàng ngàn căn NƠXH. “Becamex IDC có đặt ra khả năng sẽ hợp tác với các doanh nghiệp TP HCM để xây NƠXH không?” - ông Khoa gợi ý.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Tổng Giám đốc Becamex IDC, ủng hộ đề xuất trên và lưu ý muốn phát triển thành công NƠXH thì phải bỏ bớt những quy định mang tính trói buộc. Điển hình hiện nay, nhiều người có nhu cầu chính đáng mua NƠXH lại không thuộc diện được mua. Ông Hùng đề xuất: “Tôi mong muốn ai chưa có nhà nhưng có việc làm thì đều được mua NƠXH”.

Đối với vấn đề nhiều doanh nghiệp không muốn xây NƠXH vì lợi nhuận quá thấp, ông Hùng bày tỏ: “Doanh nghiệp muốn phát triển lâu dài thì phải chung tay với nhà nước giải quyết chỗ ở cho công nhân, NLĐ chứ không để nhà nước lo hết mọi chuyện”. Theo ông Hùng, NƠXH của Becamex IDC có giá bán sát giá xây dựng, gần như chủ đầu tư không có lời. Tuy nhiên, cái lợi mà Becamex IDC thấy là lâu dài.

Theo một cán bộ tỉnh Bình Dương, hầu hết NƠXH do Becamex IDC xây đều gần khu đô thị, KCN do Becamex IDC làm chủ đầu tư. Có NƠXH thì lượng lao động đổ về sẽ dồi dào và ổn định. Đó là điều kiện để thu hút các nhà đầu tư đến thuê đất kinh doanh - sản xuất tại các KCN, khu đô thị do Becamex IDC làm chủ đầu tư. Điển hình, việc xây dựng hàng ngàn căn NƠXH gần khu trung tâm của TP Mới Bình Dương (do Becamex IDC đầu tư) đã giúp dự án này sôi động hẳn lên. Ngoài ra, KCN Việt Nam - Singapore 2 (cổ phần của Becamex IDC) cũng giữ được hàng ngàn công nhân làm việc tại đây.

Cuộc đến thăm bất ngờ! Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng lo ngại căn hộ 30 m2 (trong đó có 20 m2 sàn, 10 m2 gác lửng) sẽ trở nên chật chội khi công nhân sinh con, ông bà ở quê vào chăm cháu... Tuy nhiên, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam cho rằng căn hộ 30 m2 của Bình Dương được thiết kế kỹ càng, tiện dụng đến từng cm nên tạo cảm giác thoải mái cho người sử dụng. Ông Nam cũng nhấn mạnh lối kiến trúc của NƠXH ở Bình Dương rất dễ cải biến. Nếu thấy chật chội, người ở có thể mua thêm một căn kế bên và sửa chữa cho thông nhau. Dịp này, Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng đã bất ngờ đến thăm nhiều NƠXH gần trung tâm TP Mới Bình Dương. Hầu hết công nhân đều bày tỏ sự hài lòng đối với việc sở hữu căn nhà 30 m2 với số tiền ban đầu bỏ ra chỉ vài chục triệu đồng, còn lại trả góp. Công nhân tỏ ra hứng thú khi được kể cho Bí thư Đinh La Thăng những vấn đề liên quan đến tổ ấm của mình. Một nam công nhân còn trách: “Sao bác đến thăm mà không cho người báo trước để em chuẩn bị?”. Ông Đinh La Thăng đáp: “Nếu báo trước thì anh có thể mời cơm cả đoàn chúng tôi không?”. Nam công nhân cười: “Không mời cơm được thì mời nước”. Một cán bộ trong đoàn công tác giải thích: “Đến bất ngờ thì mới biết công nhân sống ra sao. Chúng tôi xem tình hình ở Bình Dương để về xây NƠXH cho công nhân TP HCM”.

Bài và ảnh: NHƯ PHÚ