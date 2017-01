Chen chân xin lộc Bà Chúa Xứ

30/01/2017 16:14

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động ngày 30-1 (mùng 3 Tết), dòng người từ khắp nơi trong cả nước tiếp tục đổ về Khu di tích Văn hóa - Lịch sử và Du lịch Núi Sam thuộc TP Châu Đốc, tỉnh An Giang để tham quan, vãn cảnh chùa và xin lộc đầu năm tại miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam.

Mặc dù lượng khách năm nay tăng cao so với nhiều năm trước nhưng tình trạng chèo kéo bán nhang đèn, đồ cúng Bà đã giảm đáng kể. Từ đầu Tết Nguyên đán đến nay cũng chưa xảy ra tình trạng du khách bị móc túi hay giật đồ.

Tuy nhiên, du khách tỏ ra khó chịu khi các con đường dẫn vào khu chánh điện của miếu Bà trở nên chật chội vì rất nhiều người đã đưa xe hàng rong ra tận giữa đường đứng bán. Thỉnh thoảng, vài chiếc ô tô bất chấp biển cấm đặt ở 2 đầu đường đã chạy thẳng vào khu vực cổng sau miếu Bà.

Ô tô vẫn ngang nhiên chạy vào đường dành cho người đi bộ đến viếng Bà Chúa Xứ

Ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Châu Đốc, cho biết sẽ chỉ đạo các lực lượng chức năng tiến hành xử lý ngay những người bán hàng rong lấn chiếm lòng lề đường cùng nhiều vấn đề liên quan để du khách yên tâm đến với Núi Sam trong những ngày đầu năm.

Theo ông Trần Lê Kiên Tâm, Phó Ban Quản lý Khu di tích Văn hóa - Lịch sử và Du lịch Núi Sam, trong 3 ngày Tết Nguyên đán vừa qua, đã có hơn 64.200 lượt khách từ khắp nơi trong cả nước đến tham quan, cúng viếng Lăng Thoại Ngọc Hầu, khu di tích chùa Tây An, chùa Hang cũng như xin lộc đầu năm ở miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam. Chỉ tính riêng ngày 29-1 (mùng 2 Tết), nơi đây đã đón hơn 27.800 lượt khách, tăng khoảng 2.800 lượt so với năm ngoái.

Trong khi đó, ông Phạm Văn Dũng, Trưởng Ban Quản lý Khu Du lịch Núi Cấm ở xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, cho biết trong 2 ngày mùng 1 và mùng 2 Tết, khu du lịch này đã đón tiếp hơn 60.000 lượt khách hành hương. Trong số này, du khách chọn lên núi Cấm bằng hệ thống cáp treo tăng so với năm rồi hơn 24.000 lượt. Riêng lượng khách chọn lên núi để tham quan thắng cảnh, cúng bái chùa chiền bằng xe du lịch hoặc xe gắn máy là hơn 36.000 lượt.

Sau đây là một số hình ảnh do phóng viên Báo Người Lao Động ghi nhận trong ngày 30-1 tại Khu di tích Văn hóa-Lịch sử và Du lịch Núi Sam:

Chật kín đường vào miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam.

Khó chen chân vào miếu Bà.

Nhưng ô tô vẫn chạy vào đường cấm.

Hàng rong bủa vây.

Du khách nên nói không với "đội quân" bán hàng rong này để tránh gặp phiền trong những ngày đầu năm khi đến cúng viếng Bà.

Đem trẻ em bị bệnh tật để xin tiền du khách.

Nghi ngút khói hương và vàng mã tại nơi đốt tập trung phía bên ngoài khu chánh điện miếu Bà.

Hàng chục ngàn người chen chân vào khu chánh điện để cúng bái và xin "lộc Bà".

Nhiều bạn trẻ cũng thành tâm khấn nguyện cho một năm tốt lành.

Hiếm khi gặp người cúng heo quay tạ lễ Bà mà lại đặt lật ngửa như thế này.

Cho con trẻ rửa mặt bằng "nước Bà" để được khỏe mạnh.

Chụp ảnh lưu niệm bên gốc mai tuyệt đẹp trước khi ra về.

Tin-ảnh: T.Nốt