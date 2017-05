Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh nói về vụ nổ ở nhà máy Formosa

31/05/2017 10:43

Ông Đặng Quốc Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh (giữa), trả lời báo chí bên hành lang Quốc hội sáng 31-5

Sáng 31-5, bên hành lang Quốc hội, trả lời câu hỏi của báo chí về vụ nổ xảy ra tại nhà máy Formosa, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh cho biết ngay từ tối qua (30-5), lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) đã khẩn cấp vào thị xã Kỳ Anh để giám sát, đánh giá nguyên nhân sự cố tại nhà máy Formosa.

"Theo anh em báo cáo ban đầu thì đây là nổ thiết bị lọc bụi lò vôi. Lãnh đạo tỉnh, các cơ quan chuyên môn của tỉnh, Bộ TN-MT và các nhà khoa học đã và đang đánh giá nguyên nhân sự cố"- Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết.

Trả lời về việc ngay lần đầu tiên hoạt động đã gặp sự cố thì liệu có ổn?, ông Đặng Quốc Khánh cho rằng tinh thần là Formosa phải đảm bảo tuyệt đối an toàn trong quá trình hoạt động, trong đó có phòng chống cháy nổ, an toàn lao động. "Tôi khẳng định là quá trình vận hành nhà máy, chúng tôi luôn yêu cầu Formosa phải hết sức cẩn trọng, đặt an toàn lên hàng đầu"- ông Khánh nhấn mạnh.

Về việc đây có phải là vụ nổ thông thường hay không, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cho rằng: "Điều này thì phải điều tra kỹ, các cơ quan chức năng phải làm rõ mới trả lời được".

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, một vụ nổ đã xảy ra tại khu vực lò vôi Nhà máy Formosa (ở khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh) vào khoảng 21 giờ ngày 30-5. Ngay sau khi vụ nổ xảy ra, lực lượng chức năng và các bên liên quan đã có mặt kiểm tra xác định vụ nổ không gây thiệt hại lớn. "Vụ nổ xảy ra ở hệ thống lọc bụi không gây hậu quả gì lớn"- một lãnh đạo ban Quản lý khu kinh tế Hà Tĩnh khẳng định. Lò cao số 1 của nhà máy Formosa mới được vận hành từ chiều ngày 29-5.

Văn Duẩn-Nguyễn Quyết