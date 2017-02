Cô gái trẻ bị nhóm thanh niên "bắt cóc" về làm vợ giữa ban ngày

05/02/2017 11:47

Hình ảnh cô gái gào thét, cầu xin thảm thiết khi nhóm thanh niên "bắt cóc" gây xôn xao cộng đồng mạng - Ảnh: Cắt từ clip

Ngày 4-2, trên mạng xã hội xuất hiện một video dài gần 3 phút, quay lại cảnh một cô gái ở bắc miền Trung chuẩn bị đón xe khách vào miền Nam làm việc thì bị một nhóm thanh niên khoảng 4-5 người dùng xe máy, ép cô gái lên xe máy. Cho dù cô gái gào khóc, van xin, cầu cứu sự giúp đỡ của những người xung quanh, những nam thanh niên trẻ vẫn bắt cô gái lên xe máy.

Sau khi bị “bắt cóc”, đưa lên xe máy, cô gái tiếp tục giãy giụa khiến sau khi xe chạy được một đoạn, cô rơi xuống khỏi xe nhưng 4 thanh niên giằng co cố bắt lại cô gái trước sự cầu xin thảm thiết của cô gái trẻ.

Thông tin ban đầu từ Công an huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An, cho biết sự việc xảy ra vào chiều ngày 2-2 tại ngã ba xã Châu Lộc, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An. Nhóm thanh niên và cô gái trong clip được xác định là người cùng xã Liên Hợp, huyện Quỳ Hợp. Được biết, giữa cô gái và một nam thanh niên trong nhóm thanh niên trên có quan hệ tình cảm với nhau, do không muốn cô gái đi xa, nam thanh niên cùng nhóm bạn đã tổ chức bắt giữ cô gái trẻ để về làm vợ. Tuy nhiên, sau đó, cô gái đã thoát được nhóm thanh niên trên và đã vào miền Nam làm việc.

Theo trung tá Đinh Anh Dũng, Trưởng Công an huyện Quỳ Hợp, hiện công an huyện đang tiến hành xác minh, nếu có dấu hiệu bắt giữ người trái pháp luật sẽ xử lý theo quy định.

Hải Vũ