Cơn "mưa vàng" đã trút xuống Hà Nội sau nắng nóng kỷ lục

05/06/2017 19:58

Cơn "mưa vàng" trút xuống một số huyện ngoại thành của Hà Nội vào chiều nay - Ảnh: Tuấn Nguyễn

Chiều ngày 5-6 cơn "mưa vàng" đã trút xuống địa bàn nhiều huyện ngoại thành TP Hà Nội như: Phúc Thọ, Đan Phượng… giải nhiệt sau những ngày nắng nóng kỷ lục trong nhiều thập kỷ qua tại các địa phương này.

Tuy nhiên, theo ghi nhận tại trung tâm Hà Nội vẫn chưa có mưa nên trời vẫn rất oi nóng, khó chịu.

Cơn mưa sau đợt nắng kỷ lục hơn 4 thập kỷ qua - Ảnh: Tuấn Nguyễn

Gần một tuần qua, đợt nắng nóng kỷ lục ở ngưỡng cao nhất 46 năm qua tại miền Bắc và nhiều tỉnh miền Trung đã khiến cuộc sống người dân đảo lộn. Tại Hà Nội, vào thời điểm nắng nóng đỉnh điểm, nhiệt độ cao nhất lên tới hơn 40 độ C. Ở ngoài mặt đường, nhiệt độ có thời điểm lên tới gần 50 độ C.

Theo Thông tin dự báo từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, ở Hà Nội, gần sáng và ngày mai 6-6 sẽ có mưa rào và dông. Ngày mai, nhiệt độ thấp nhất là 29 độ C, cao nhất là 34 độ C, giảm đáng kể so với các ngày trước đó.

Ninh Cơ - Tuấn Nguyễn