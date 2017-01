Công an TP HCM sẽ tham gia mạng xã hội

04/01/2017 22:11

Ngày 4-1, Ban Giám đốc Công an TP HCM đã tổ chức buổi gặp mặt báo chí thông báo tình hình, kết quả công tác bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong năm 2016 và một số công tác trọng tâm năm 2017.

Nhờ nhà báo hiến kế

Mở đầu buổi gặp mặt, Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP HCM, đã gợi ý các nhà báo đóng góp ý kiến cũng như hiến kế giúp Công an TP các biện pháp nhằm đấu tranh ngăn ngừa, giảm tội phạm.

Theo Trung tướng Lê Đông Phong, loại tội phạm do bộc phát, xuất phát từ mâu thuẫn trên đường vẫn chiếm tỉ lệ cao. Nhiều nhóm thanh thiếu niên đi nhậu xảy ra mâu thuẫn, chỉ cần nhìn nhau, không ưa nhau là dẫn đến chém nhau, giết nhau. Phần lớn các đối tượng bị bắt đều là phạm tội lần đầu, không có tiền án, tiền sự.

Đáp lại lời kêu gọi của Giám đốc Công an TP, hàng loạt các giải pháp ngăn ngừa, kéo giảm tội phạm được các nhà báo nêu ra tại buổi họp mặt. Cụ thể, nhà báo Ái Chân - Báo Sài Gòn Giải Phóng - nêu vấn đề: Tội phạm công nghệ cao, đặc biệt là loại tội phạm giả cơ quan chức năng gọi điện cho các cụ bà hăm dọa để chiếm đoạt tài sản, xuất hiện dày đặc. Tuy nhiên, những phụ nữ lớn tuổi, các cụ bà lại không thường xuyên đọc tin tức cho nên Công an TP cần nghiên cứu biện pháp để thông tin đến được với họ dễ hơn.

Toàn cảnh buổi gặp mặt giữa báo chí và Ban Giám đốc Công an TP HCM

Nhà báo Đàm Huy - Báo Thanh Niên và nhà báo Phạm Dũng - Báo Người Lao Động - đồng hiến kế: Trong thời buổi công nghệ hiện tại, mạng xã hội đã cập nhật một lượng thông tin khổng lồ từ khắp nơi. Chính vì vậy, Công an TP cần xây dựng trang mạng xã hội để tương tác với người dân. Trong nhiều trường hợp, chính nhờ mạng xã hội mà lực lượng công an đã xác minh, điều tra, khám phá nhanh và ngăn ngừa các vụ tụ tập, ẩu đả. Bên cạnh đó, nếu xây dựng được trang mạng xã hội chính thống thì Công an TP HCM sẽ cung cấp thông tin chính xác cho người dân để thông tin không bị méo mó, sai lệch.

Tiếp thu việc quan tâm hơn nữa trong vấn đề sử dụng mạng xã hội, xác minh và kiểm tra, xử lý nhanh chóng thông tin từ các nhà báo, Trung tướng Lê Đông Phong khẳng định nhờ những thông tin trên mạng mà công an đã xử lý kịp thời nhiều vụ việc. “Chúng tôi ghi nhận mặt tích cực của mạng xã hội và sẽ nghiên cứu, sử dụng mạng xã hội một cách cầu thị; chủ động để thông tin, tuyên truyền và định hướng xã hội” - người đứng đầu ngành Công an TP khẳng định.

Nâng chất công an cơ sở

Theo Ban Giám đốc Công an TP HCM, mục tiêu năm 2017 là nâng cao trách nhiệm của lực lượng công an, nhất là công an cơ sở, trong việc tiếp nhận và xử lý tin báo tố giác tội phạm.

“Năm 2016, Công an TP HCM đã có nhiều cuộc kiểm tra, yêu cầu cao hơn, đòi hỏi nhiều hơn với công an cơ sở nhưng như vậy chưa đủ nên năm 2017 sẽ tiếp tục làm gắt gao hơn nữa và sẽ duy trì thường xuyên”, lãnh đạo Công an TP HCM nhấn mạnh . Đại diện Công an TP chia sẻ thêm: Đề án củng cố, kiện toàn toàn diện công an cơ sở hy vọng có sự hợp tác của báo chí để nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân. Lực lượng công an cơ sở sẽ là lực lượng làm công tác dân vận trực tiếp với nhân dân, hằng ngày tiếp xúc và trực tiếp làm việc với nhân dân.

Bên cạnh những nhiệm vụ trọng tâm, trong năm 2017, Công an TP sẽ chú trọng việc xây dựng hình ảnh CSGT, làm chuyển biến nhận thức thực chất và hành động chứ không phải làm trình diễn để tuyên truyền. Theo Công an TP, môi trường CSGT là môi trường rất phức tạp, nhiều cám dỗ nên việc giáo dục cùng với quản lý chặt chẽ là 2 yếu tố phải làm song song. Vừa qua, nhiều CSGT sai phạm đã bị xử lý nhưng không ít tấm gương tận tâm phục vụ nhân dân được biểu dương, khen thưởng.

Xử nghiêm việc giấu án Trong khuôn khổ buổi họp báo, có ý kiến cho rằng công an cơ sở tại quận Tân Phú - TP HCM giấu án để báo cáo thành tích. Vấn đề này, Trung tướng Lê Đông Phong khẳng định: “Hiện tượng báo cáo không đúng sự thật xảy ra như ở quận Tân Phú là có. Chúng tôi đã phát hiện và xử lý nghiêm minh nhưng điều đó không có nghĩa là xảy ra phổ biến. Vụ việc cho thấy sự lúng túng trong việc kéo giảm tội phạm và báo cáo thành tích”. Theo Giám đốc Công an TP, thống kê tội phạm của Công an TP là có độ tin cậy. Việc báo cáo sai số liệu không phải là chủ trương của Công an TP HCM cũng như công an quận, huyện. “Tại sao tôi có niềm tin đó?”. Trung tướng Lê Đông Phong đặt câu hỏi và trả lời ngay là vì cùng với việc kiểm tra công an cơ sở thì có công tác thanh tra tiếp nhận xử lý tin báo, có mẫu sổ riêng về việc tiếp nhận tin báo tố giác của quần chúng nhân dân. “Chúng tôi chấn chỉnh thường xuyên và kiểm tra toàn diện nên phát hiện những trường hợp báo cáo không chính xác. Đại bộ phận chiến sĩ công an chấp hành tốt nên con số thông kê tội phạm của Công an TP là có cơ sở” - Giám đốc Công an TP HCM khẳng định.

Bài và ảnh: PHẠM DŨNG