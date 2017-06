Công an xã bắn vào người đi đường

17/06/2017 14:55

Sáng 17-6, ông Trương Văn Huyến, Trưởng Công an xã Ea Kao (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), xác nhận có vụ việc Công an xã Ea Kao nổ súng bắn đạn cao su trúng vào 3 người.



Anh Bùi Văn Lương bị bắn trúng lưng

Theo ông Huyến, tối 16-6, ông Y Quý Bk’rông, Phó trưởng Công an xã Ea Kao và ông Nguyễn Văn Đàn, Công an viên, đang trên đường tuần tra theo kế hoạch trấn áp tội phạm của Công an TP Buôn Ma Thuột thì gặp nhóm thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm và thiếu kìm chế nên dẫn đến vụ việc công an viên nổ súng bắn trúng 3 người. "Hiện vụ việc đang chờ thương lượng giải quyết nội bộ với gia đình nạn nhân. Công an xã cũng chưa báo cáo lên Công an TP Buôn Ma Thuột" – ông Huyến cho biết thêm.

Đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk, anh Bùi Văn Lượng (SN 1999, ngụ thôn Cao Thắng, xã Ea Kao), một trong 3 người bị bắn, kể lại: "Khoảng 21 giờ ngày 16-6, anh Bùi Minh Tuấn (SN 1995, ngụ cùng thôn) chở tôi đi xe máy từ hồ Ea Kao (xã Ea Kao) về nhà ở thôn Cao Thắng. Lúc này, tôi đội mũ bảo hiểm, còn Tuấn không đội. Phía sau còn có vài xe máy của một số bạn nữa.

Khi đi đến dốc buôn Bông thì gặp một xe máy đi ngược chiều, đi được một đoạn xe máy này quay đầu đuổi theo. Chúng tôi tiếp tục chạy được khoảng 200m thì nghe tiếng nổ liên tục và cả 2 cùng trúng đạn. Không chỉ xe của chúng tôi vi phạm luật giao thông mà anh Bùi Nhật Trường (đi xe phía sau) cũng bị xịt hơi cay và bắn một phát trúng vào chân anh Trường".

Anh Bùi Minh Tuấn bị bắn trúng đỉnh đầu

Còn anh Bùi Minh Tuấn thừa nhận mình không đội mũ bảo hiểm nhưng bức xúc cho rằng công an không hề có tín hiệu dừng mà đuổi theo nổ súng liên tục và xịt hơi cay là không đúng.

Theo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk, các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng anh Tuấn bị một vết thương trên đỉnh thái dương trái 1x1cm rỉ máu, bệnh nhân Lượng bị một vết thương ở lưng 1x0,5cm và một vết thương ở vai trái, bệnh nhân Trường bị một vết thương ở đùi 1x1cm rỉ máu. Hiện sức khoẻ của 3 bệnh nhân đã ổn định.

Trưa 17-6, phóng viên Báo Người Lao Động đã liên lạc với lãnh đạo Công an TP Buôn Ma Thuột và Công an tỉnh Đắk Lắk nhưng 2 vị lãnh đạo này cho biết chưa nắm được thông tin và sẽ kiểm tra làm rõ vụ việc.

Cao Nguyên