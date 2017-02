CSGT dùng cuốc xẻng, xe rùa lấp “ổ voi” được dân mạng ngợi khen

05/02/2017 11:36

Anh Nguyễn Văn Châu (ngụ TP Đà Nẵng) vừa đăng tải lên trang facebook cá nhân của mình đoạn clip ghi lại hình ảnh một số cán bộ CSGT tỉnh Quảng Nam dùng xe rùa, cuốc xẻng đưa đá cấp phối đến san lấp những đoạn đường hư hỏng nặng để cho các phương tiện lưu thông thuận lợi. Đoạn clip này sau đó nhận được rất nhiều bình luận, chia sẻ của cư dân mạng, đa phần trong số họ khen ngợi, biểu dương hành động đẹp của lực lượng CSGT tỉnh Quảng Nam.

Trang fanpage đăng tải clip cùng bài thơ khen ngợi lực lượng CSGT

Theo anh Nguyễn Văn Châu, đoạn clip trên anh ghi lại tại đoạn Quốc lộ 1 đi qua huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam vào ngày 2-2. Thời điểm đó, do đoạn đường này bị xuống cấp nghiêm trọng đã xuất hiện tình trạng kẹt xe kéo dài cả chục cây số, khiến nhiều tài xế vô cùng vất vả.

Hành động đẹp của lực lượng CSGT tỉnh Quảng Nam được rất nhiều lợi ngợi khen

Thiếu tá Nguyễn Văn Binh, Đội trưởng Đội CSGT số 1 - Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam, cho hay trong các ngày 2 và 3-2 (Mùng 6,7 Tết), trên Quốc lộ 1 đoạn đi qua khu vực cầy An Tân (thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành) xảy ra tình trạng kẹt xe nghiêm trọng. Nguyên nhân là do đường bị hư hỏng nặng, xuất hiện nhiều ổ voi, ổ gà, trời mưa xuống đọng nước tạo thành vũng sâu trong khi tuyến đường qua cầu An Tân nhỏ hẹp, cầu lại đang được thi công dở dang, các xe khách đường dài và ô tô con thấp gầm không qua được dẫn tới ùn tắc.

Clip CSGT Quảng Nam san lấp mặt đường do anh Nguyễn Văn Châu cung cấp

Vào khoảng 14 giờ chiều 2-2, nhận thấy tình hình kẹt xe ngày càng trầm trọng trong khi không thể liên hệ được với nhà thầu, lực lượng CSGT đã linh hoạt gọi xe múc và huy động cuốc xẻng, xe rùa của người dân gần đó chở đất san lấp tạm thời mặt đường.

Tr.Thường