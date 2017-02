CSGT Hà Nội triển khai 100% số quân đảm bảo an toàn mùa lễ hội

01/02/2017 12:02

Phát biểu tại lễ ra quân ngày 1-2 (tức mùng 5 Tết Đinh Dậu 2017), Trưởng phòng CSGT Hà Nội, Đại tá Đào Vịnh Thắng cho biết những ngày giáp Tết Đinh Dậu 2017, lưu lượng phương tiện tại các tuyến đường, nút giao trọng điểm và khu vực nội đô đều tăng đột biến nhưng tình hình trật tự ATGT vẫn được duy trì thông suốt, an toàn. Tuy đã đạt được những kết quả khả quan trong công tác an toàn giao thông, song lực lượng CSGT vẫn không vì thế mà chủ quan. Bởi thực tế, tình hình ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông vẫn có những diễn biến phức tạp, nhất là tại các cửa ngõ Thủ đô.

CSGT Hà Nội làm lễ ra quân đảm bảo an toàn giao thông mùa lễ hội - Ảnh: D. H.

Theo ông Đào Vịnh Thắng, bắt đầu từ ngày 1-2, Phòng CSGT Hà Nội sẽ triển khai 100% lực lượng phối hợp với công an các quận, huyện, thị xã tập trung điều hành, hướng dẫn giao thông tại 361 nút giao thông và 25 chốt trọng điểm có nữ cảnh sát chỉ huy điều khiển giao thông tại 15 tuyến quốc lộ, trục chính ra vào thành phố phục vụ nhân dân trở về Hà Nội công tác, học tập, đi lễ hội đầu xuân

“Chúng tôi sẽ tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát lưu động 24/24h, tập trung vào các vi phạm về tốc độ, sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông, đi sai phần đường, làn đường, tránh vượt sai, quay đầu sai quy định, chở quá số người quy định; đỗ, dừng đón trả khách sai quy định, chở quá tải, quá khổ...và công tác xử lý vi phạm thông qua hệ thống camera”- ông Thắng nói

Ông Nguyễn Đức Chung thăm và động viên các cán bộ chiến sĩ CSGT của Phòng CSGT TP Hà Nội - Ảnh: D. H.

Tham dự lễ ra quân của Phòng CSGT TP Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung ghi nhận trật tự an toàn giao thông những ngày Tết đã được đảm bảo. Cả 3 tiêu chí (số vụ tai nạn, số người chết, bị thương) đều giảm so với năm trước. Bên cạnh đó, ông Chung đề nghị công an thành phố tiếp tục tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông; tổ chức giao thông, từng bước xóa các điểm đen; xử lý nghiêm các vi phạm, trong đó có phạt nguội; nâng cao văn hóa ứng xử của lực lượng thi hành công vụ khi tiếp xúc với nhân dân

Tại lễ ra quân, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Hồng Trường cho biếĐinh bên cạnh những kết quả đạt được của Hà Nội, trên toàn quốc, tình hình vi phạm giao thông có xu hướng gia tăng trong dịp Tết.

Thứ trưởng Trường đề nghị Phòng CSGT Hà Nội huy động tối đa lực lượng đảm bảo an toàn giao thông; thường xuyên ứng trực tại các tuyến đường, nút giao thông trọng điểm; kiên quyết không để xảy ra ùn tắc kéo dài; xử lý nghiêm các trường hợp chở khách và tăng giá vé quá quy định.

Thống kê từ Phòng CSGT Hà Nội cho thấy, trong 5 ngày Tết Đinh Dậu 2017, lực lượng CSGT đã kiểm tra, xử lý 780 trường hợp, tạm giữ 39 mô tô, 3 xe máy điện, 166 bộ giấy tờ, tước GPLX 22 trường hợp. Trong đó, xe khách là 47 trường hợp, xe ô tô con là 27 trường hợp, taxi 5 trường hợp, mô tô 693 trường hợp, xe tải 1 trường hợp, xích lô 2 trường hợp... Lỗi vi phạm nhiều nhất là không đội mũ bảo hiểm với 570 trường hợp; dừng đỗ sai quy định 49 trường hợp; vượt sai quy định 42 trường hợp; không giấy phép lái xe 16 trường hợp; chở hàng cồng kềnh 11 trường hợp; không chấp hành hiệu lệnh đèn 3 trường hợp, đường cấm ngược chiều 12 trường hợp; tốc độ 2 trường hợp; chở quá nồng độ cồn 5 trường hợp... Cùng đó, 15 tổ công tác 141 cũng đã kiểm tra 394 trường hợp; tạm giữ 20 phương tiện và 50 bộ giấy tờ. Bắt giữ 3 vụ, 3 đối tượng... Cũng trong 5 ngày Tết, trên địa bàn Hà Nội xảy ra 8 vụ tai nạn giao thông, làm 8 người chết, 5 người bi thương. So với cùng kỳ năm ngoái, số vụ bằng, song số người chết giảm 4 người, số người bị thương giảm 6 người. Nguyên nhân xảy ra tai nạn có tới 37,5% là do đi sai phần đường; 25% không chú ý quan sát... Ngoài việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trong các ngày 29, 30 và mùng 2 Tết, đã có 5 lượt cán bộ chiến sĩ các đơn vị nêu gương người tốt việc tốt giúp đỡ nhân dân được Giám đốc Công an TP Hà Nội khen thưởng đột xuất.

Nguyễn Hưởng