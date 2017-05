30/05/2017 17:47

Theo đó, cả 6 bị cáo cùng ngụ xã Hòa Tâm bị tuyên phạt tổng cộng hơn 68 năm tù. Trong đó, bị cáo Huỳnh Tấn Tây bị tuyên phạt 24 năm tù cho 2 tội "Giết người" và "Cố ý gây thương tích". Bị cáo Nguyễn Văn Kiên bị phạt 13 năm tù cho 2 tội này và bị cáo Nguyễn Tấn Đức 10 năm 6 tháng tù cho 2 tội vừa nêu. Ba bị cáo còn lại chịu chung tội "Giết người" là Phạm Văn Dịnh 7 năm tù, Phạm Đức Nhân 8 năm tù và Huỳnh Trọng Sơn 6 năm tù. Các bị cáo phải liên đới bồi thường cho người bị hại gần 230 triệu đồng. Đây được xác định là vụ trọng án của tỉnh Phú Yên.

Theo bản án, bực tức về việc bị Trưởng Công an xã Hòa Tâm Trần Trọng Toàn mời lên làm việc về vụ thuê loa kẹo kéo hát xin tiền các tiền tạp hóa trong xã, gây rối trật tự công cộng trước đó nên chiều 20-9-2016, Tây rủ cả nhóm đi nhậu. Tại đây, nghĩ Trưởng thôn Phước Lộc Võ Văn Hân báo công an việc mình hát xin tiền nên Tây vác dao phay tới nhà ông Hân kẹp cổ, kề dao yêu cầu phải gọi điện thoại Trưởng Công an Toàn đến gặp. Ông Toàn không nghe máy, nên sau khi trở lại nhóm nhậu, Tây rủ cả nhóm mang theo dao và cây gỗ tìm nhà ông Toàn để "giết".

Cả nhóm vào nhà bà Lê Thị Liệu (đối diện nhà ông Toàn) đâm đánh, gây thương tích làm bà Liệu sợ hãi chỉ nhà ông Toàn. Cả nhóm lại xông vào nhà ông Toàn, chém tới tấp Trưởng công an xã này. Bà Ngô Thị Chơi và ông Trần Trọng Thầm (cha, mẹ ông Toàn) chạy tới can ngăn cũng bị chém. Mọi việc chỉ dừng lại khi cháu ông Toàn là Phan Tiến Sỹ cầm cưa máy nhảy vào giải vây.

Kết quả giám định thương tích cho thấy ông Toàn bị thương tích 51%, bà Chơi bị thương tích 23%, ông Thầm bị thương tích 4% và bà Liệu bị thương tích 2%.

Tại tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Sau phần xét hỏi, người dự tòa một phen bất ngờ khi bị cáo Tây dõng dạc tại tòa "Có công thì thưởng. Có tội thì phạt. Cứ phạt tui mức cao nhất". HĐXX đánh giá hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng nên đã dành một mức án nghiêm khắc.





