Cùng người tình chôn giấu xác chồng rồi đăng tin tìm kiếm

Cụ thể, ngày 25-1, nick name Hương Trần đã đăng trên trang mạng facebook nội dung: “Tìm anh Vũ Di Hành sn 1986 .DC: 03 Mạc Thị Bưởi hoặc 805 Nguyễn Văn Cừ, phường Lộc Phát TP Bảo Lộc - Lâm Đồng. Đi hái cà phê và MẤT TÍCH ngày 17/12/2016. Khi di mac quan short mau do ao khoac da mau den nơi mất tích Thôn Tiền Yên-xã Lộc Đức- Huyện Bảo Lâm - Tỉnh Lâm Đồng. Vậy ai gặp anh tôi ở đâu vui lòng gọi về số Dt 0914777xxx( gặp Huyền), hoặc 0973279xxx(Anh Chung).hoac vợ (01647972xxx). Gia đình chúng tôi xin cảm on và hậu tạ. Xin đại gia đình fb share ra để tiện bề tìm kiếm anh tôi, xin cảm ơn”.

Sau khi đọc được thông tin từ các báo về vụ giết người chôn xác rúng động ở Lâm Đồng, nhiều người tỏ ra sốc, thậm chí ghê rợn đối với hành vi tàn độc của kẻ thủ ác và người vợ máu lạnh; đồng thời chia sẻ lại thông tin đăng tìm người mất tích cùng những nội dung bình luận bức xúc.

Nick name facebook Nhâm Oanh, bức xúc: “Lạy chúa, đợt trc (đợt trước - PV) Tết thấy bạn này share chồng đi hái cafe mất tích, thấy tội nghiệp nên mình có share mong tìm đc (được). Ai ngờ đâu vợ thông đồng với bồ giết chồng. THẬT KO THỂ TIN ĐƯỢC”.

Thông qua các lượt chia sẻ đã nhanh chóng có đến hàng trăm lượt comment với nội dung thất vọng, không đồng tình, thậm chí có những lời lẽ oán hận cay độc đối với hành vi độc ác của đôi nhân tình giết hại người vừa là chồng cũng chính là người bạn thân.

Như đã thông tin, chiều 15-2, Công an huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ Nguyễn Thành Đức (29 tuổi, ngụ tại xã Lộc An, huyện Bảo Lâm), nghi can chính trong vụ giết người, chôn xác phi tang tại địa phương này. Nạn nhân là anh Vũ Di Hành (29 tuổi).

Theo thông tin từ Công an huyện Bảo Lâm, Đức và Hành là bạn thân nhưng Đức lại quan hệ bất chính với vợ của anh Hành là Trần Thị Tuyết Hương (29 tuổi). Anh Hành không hay biết gì về mối quan hệ này.

Tối 15-12-2016, Đức đến căn chòi trong rẫy cà phê của Hành chơi và cùng ăn cơm, sau đó ngủ lại với gia đình anh Hành.

Đến khoảng 2 giờ hôm sau, Đức tỉnh dậy, lấy dao thủ sẵn trong người đâm một nhát khiến anh Hành chết tại chỗ. Lúc Đức đâm chết anh Hành có sự chứng kiến của Hương. Cả 2 người đã lấy chăn quấn thi thể anh Hành lại rồi đào hố chôn nạn nhân ngay trong vườn cà phê.

Đến tối cùng ngày, sợ bị phát hiện, Đức và Hương đã đào thi thể Hành lên rồi đem về chôn tại một vườn cà phê gần nhà của Đức ở thôn An Bình, xã Lộc An, huyện Bảo Lâm. Tiếp đó, Đức và Hương tung tin anh Hành đã trốn cùng người tình đến TP HCM.

Bất ngờ trước thông tin trên, ngày 17-12-2016, gia đình Hành đã trình báo cơ quan công an về việc anh mất tích. Qua điều tra, cơ quan công an xác định Đức chính là nghi can trực tiếp liên quan đến sự mất tích của anh Hành.

Ngày 15-2-2017, Công an huyện Bảo Lâm đã triệu tập Đức lên lấy lời khai. Đức thú nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và khai ra nơi chôn xác nạn nhân. Công an huyện Bảo Lâm cũng đã bắt Hương để phục vụ công tác điều tra.

Chiều 16-2, công an đã dẫn giải Nguyễn Thành Đức đến hiện trường khai quật thi thể, khám nghiệm tử thi anh Hành.

